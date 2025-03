Aparecida de Goiânia terá feirão com mais de 1,5 mil vagas de emprego

Existem cargos disponíveis para todos os níveis de escolaridade, alguns não exigem experiência

Paulino Henjengo - 14 de março de 2025

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia lançou o Emprega + Aparecida, um feirão de empregos que terá mais de 1,5 mil vagas. A ação vai acontecer na próxima quarta-feira (19) das 08h às 16h, no Anfiteatro Municipal Cantor Leandro.

As oportunidades são oferecidas por meio das empresas locais, em parceria com a Secretaria do Trabalho. Além disso, as ofertas são destinadas a várias áreas de atuação, como comércio, indústria, vendas e prestação de serviços.

Existem cargos disponíveis para todos os níveis de escolaridade, inclusive alguns que não exigem experiência.

Para se candidatar, os interessados devem levar o currículo, RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e CNH – para a vaga de motorista.

Durante o mutirão, várias empresas estarão à disposição para promover contratações com início imediato, ou seja, após a entrevista, há a possibilidade de encaminhar os candidatos aprovados para a admissão.

Transporte gratuito

A prefeitura irá disponibilizar transporte gratuito para o evento. Nesse sentido, o órgão criou quatro pontos estratégicos como ponto de partida: o Terminal Garavelo, Terminal Vila Brasília, Campo de Futebol do Jardim Tiradentes e a UBS do Setor Santa Luzia.

Um total de quatro ônibus partirão dos locais de maneira simultânea, a partir das 07h. Haverá somente uma viagem de ida e uma de volta, que será às 16h.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!