Em jogo de duas viradas, Anápolis supera Atlético e vai para a final do Goianão

Vitória reacende a esperança de reviver o feito de 1965, quando o Galo levantou a taça

Natália Sezil - 15 de março de 2025

Anápolis marcou três gols contra o Atlético. (Foto: Divulgação)

Após uma tarde de fortes emoções no Estádio Jonas Duarte, o Anápolis Futebol Clube conquistou a vaga de grande finalista no Campeonato Goiano 2025 – feito que acontece após nove anos de espera.

O Galo da Comarca competiu, neste sábado (15), contra o Atlético Goianiense, que marcou presença no gramado e causou nervosismo entre os torcedores do Tricolor.

A partida começou movimentada, com o primeiro gol saindo logo aos oito minutos, pelos pés do camisa 10 do time, Ariel. A vantagem durou pouco tempo. Aos 19, o Dragão reagiu e empatou o placar.

A primeira virada veio pelo Atlético, que abriu vantagem com 2 a 1, aos 27 minutos da primeira etapa da partida. Os minutos finais do primeiro tempo foram de nervosismo para o Tricolor, com o Dragão estando à frente quando chegou o intervalo.

Um pênalti marcado para o Galo da Comarca deu a chance de deixar tudo igual. Igor Cássio, que já fez sete gols pelo time, empatou o placar.

A segunda virada da partida veio apenas quatro minutos depois, quando Fábio marcou um golaço e o time retomou a liderança.

O jogo seguiu com fortes emoções até o final, com chances para ambos os times e a esperança pulsando forte no Jonas Duarte. Mantendo o resultado até o apito final, o Galo agora enfrenta o vencedor da semifinal que acontece neste domingo (16), entre o Vila Nova e o Goiás.

Embora o Anápolis já tenha chegado às semifinais outras vezes, a conquista reacende a esperança de repetir o feito vivido em 1965, quando o Tricolor da Boa Vista foi campeão por pontos corridos.