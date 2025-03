Decreto de Márcio Corrêa contra Saneago obrigará mudança de atitude da companhia em Anápolis

Samuel Leão - 17 de março de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Prometido para esta segunda-feira (17), o decreto do prefeito Márcio Corrêa (PL) para enquadrar a Saneago instituirá prazo de até 24h para que a companhia repare qualquer dano que ela cause em ruas e calçadas na cidade.

Rápidas apurou que a medida marcará o início do endurecimento do relacionamento da atual gestão municipal com a empresa.

O ato também faz parte do esforço da Prefeitura de Anápolis para melhorar a infraestrutura urbana do município, que é antiga e constantemente afetada por manutenções da Saneago na rede de água e esgoto.

Internamente, no Centro Administrativo, pesa contra a estatal os problemas de comunicação da alta cúpula da Saneago na resolução de problemas como as seguidas semanas de água barrenta sendo distribuídas nas residências anapolinas, além da ausência do presidente da Saneago Ricardo Soavinsk na cidade no auge da crise vivida entre janeiro e fevereiro.

Também pegou muito mal entre a população o desconto irrisório de pouco mais de R$ 20 na conta de água e esgoto que a companhia prometeu dar como compensação pelos transtornos causados.

Tudo isso pressiona o prefeito Márcio Corrêa a ser mais energético nas medidas que deve tomar contra a Saneago devido à má qualidade na prestação do serviço em Anápolis.

Por enquanto, não cogita rompimento de contrato devido aos transtornos maiores que isso causaria. Porém, não está descartada a imposição de aditivos no contrato de programa ou a aprovação de leis municipais que punam a companhia.

Os termos do decreto devem ser conhecidos na próxima edição do Diário Oficial do Município (DOM).

Apesar de dividido, UB tentará demonstrar força em evento de Caiado em Salvador

Embora bastante dividido, o União Brasil (UB) quer mostrar força no dia do lançamento da candidatura para a presidência de Ronaldo Caiado (UB), no dia 04 de abril deste ano, na Bahia.

A reforma ministerial, prevista para ocorrer em breve no Governo Lula, é um ponto de atenção no partido. Isso porque deputados do nordeste, que apoiam o petista, temem perda de espaço no Governo Federal caso o projeto ganhe tração.

Maternidade Dr. Adalberto deverá ter situação regularizada

Um relatório de serviços prestados pela unidade foi solicitado pela Prefeitura de Anápolis com dados referentes a julho e dezembro de 2024.

A ideia é fazer adequações e calibrar o que for necessário diante da realidade financeira do município.

Denúncia confunde Anápolis com Eunápolis e aponta fuga de 16 detentos

Um caso ocorrido na Bahia, na cidade de Eunápolis, quando 16 detentos conseguiram fugir de um presídio no dia 12 de dezembro, foi erroneamente interpretado como um acontecimento de Anápolis.

A interpretação chegou ao ponto de ser apresentada ao Ministério Público de Goiás (MPGO), que entrou em contato com a direção do presídio do Recanto do Sol, que esclareceu se tratar de outra unidade e, portanto, a notícia fato foi arquivada.

Leão de palanque, gatinho de bastidores

Ao protagonizar uma discussão acalorada com o vereador Rimet Jules (PT), Jakson Charles (PSB) chegou a chamar o colega de “incompetente e insignificante”.

Apesar das farpas, o atacado revelou à Rápidas que a relação entre os dois, nos bastidores, é boa e respeitosa. Vale pontuar que Jakson teve quase 700 votos a menos que o dito vereador insignificante.

Imóvel do Colégio Órion é retirado do leilão

Após a Rápidas repercutir o anúncio em leilão do imóvel onde fica o Colégio Órion, gerido pelo ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), a propriedade foi retirada da mesa de negociações.

Isso porque um outro imóvel, com menor valor e mais compatível com a dívida, que seria de apenas R$ 40 mil, foi colocado no lugar dele e deve passar por leilão.

Mabel volta atrás e acena para relação com a Câmara

Em meio a ruídos na relação com os vereadores, Sandro Mabel (UB) voltou atrás na decisão de não apresentar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024 na Casa.

Entretanto, no anúncio ele deixou claro a falta de competência para o tema, que diz respeito à gestão Rogério Cruz (Solidariedade), afirmando que “não vou ter o que falar”.

Nota 10

Para Prefeitura de Goiânia, que sancionou uma Lei determinando que todos os eventos públicos, promovidos pelo município, deverão ter intérpretes de Libras. A iniciativa garante mais acessibilidade nas agendas oficiais.

Nota Zero

Para organização do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua que, para divulgar os selecionados no sorteio dos kits de camisa, viseira e sacochila publicaram um carrossel, no Instagram, com os números embaralhados e fora de ordem.

O participante acabou sendo obrigado a acessar o site da Brasil corrida, baixar o PDF com os participantes e seus respectivos números, e depois voltar à publicação do Instagram para procurar o próprio entre os listados.