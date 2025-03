Sandro Mabel anuncia mudança para motoristas de Goiânia que passam pela 136, Jamel Cecílio e Castelo Branco

Segundo prefeito, medida visa melhorar o fluxo de veículos e faz parte de um pacote de ações voltadas ao trânsito

Karina Ribeiro - 06 de março de 2025

Avenida Castelo Branco, em Goiânia. (Foto: Divulgação / Câmara Municipal de Goiânia)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), anunciou que três das principais avenidas da capital terão seus semáforos sincronizados até o final do mês.

Segundo Mabel, a medida visa melhorar o fluxo de veículos e faz parte de um pacote de ações voltadas à mobilidade urbana.

Durante uma vistoria de obras, o prefeito revelou que a novidade beneficiará diretamente os motoristas que trafegam pelas avenidas 136, Jamel Cecílio e Castelo Branco.

Ao lado do secretário de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, Mabel garantiu que os equipamentos serão modernizados em breve.

“A grande novidade é que em 30 dias teremos semáforos inteligentes”, afirmou o prefeito. Questionado pelo chefe do Executivo, o secretário confirmou a informação.

“Garantido”, respondeu Abreu sobre a implementação dos novos sistemas.

Pelas redes sociais nesta quinta-feira (06), Mabel reforçou o compromisso e complementou que até o dia 30 de março todos os semáforos desse corredor estarão sincronizados, proporcionando maior fluidez ao trânsito.

O plano do prefeito, no entanto, é ainda mais amplo: pelo menos dez vias da capital deverão ter a sinalização ajustada até o final do ano.