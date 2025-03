Influencer viraliza ao experimentar comidas goianas pela primeira vez: “uma delícia”

Tortas vendidas na feira, chica doida e até o "x-bagunça" fizeram parte do passeio culinário

Natália Sezil - 17 de março de 2025

“Grazi Eats” compartilhou as diversas comidas típicas que experimentou em 24 horas. (Foto: Reprodução)

Uma influenciadora viralizou ao compartilhar, nas redes sociais, um vídeo cheio de comidas goianas típicas, durante 24 horas comendo em Goiânia e na Cidade de Goiás.

“Grazi Eats” (@grazieats) começou o passeio culinário na capital, onde logo experimentou uma pamonha à moda e uma pamonha doce, junto a um guaraná bem gelado.

A primeira opinião já deixa claro o que vem a seguir: “achei uma delícia”. O vídeo continua em uma feira, onde a jovem pede uma chica doida e leva, de brinde, um cural – também elogiados.

Ainda na Feira da Praça do Avião, ela pede dois pedaços “bem recheados” de torta. O doce chega a surpreender a catarinense: “nem estava esperando ser tão gostoso, mas era muito bom mesmo”, revela.

A próxima parada, no final da noite, é em um dos patrimônios culturais de Goiás: o pit-dog, que a influenciadora aproveita para explicar o que é, enquanto pede um “x-bagunça”.

No dia seguinte, a jovem visitou a Cidade de Goiás, onde começa o dia experimentando o bolo de arroz. Frutas cristalizadas e sorvete de baru também entram no itinerário – na Praça do Coreto, para ser ainda mais tradicional.

Suco de cajá e pastel de carne com guariroba são os itens seguintes, antes de um típico empadão goiano para fechar o dia.

O registro alcançou 2 milhões de visualizações no Tiktok, com quase 260 mil curtidas e mais de 2,5 mil comentários, onde goianos deixaram claro que compartilham das boas opiniões.

“Goiás tem as melhores comidas da vida, nossa pamonha é a melhor, as comidas de feira”, disse um usuário.

Outro internauta resgatou a briga com Minas Gerais: “não entendo por que os mineiros ficam dizendo que a comida de Minas é melhor, de Minas só conheço o triângulo mineiro”.

Já alguns preferiram comentar sobre o pit-dog. Enquanto goianos ficaram surpresos pelo nome não ser tão usado em outros estados, alguns usuários defenderam que o nome correto seria “lanchonete” – sendo rebatido por diversos goianienses.

