Elas possuem vários benefícios para o corpo e podem ser usadas de diversas formas para te ajudar no dia a dia

Magno Oliver - 18 de março de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube)

O mamão é uma das frutas mais queridinhas e consumidas no café da manhã. No entanto, muitas vezes as pessoas jogam fora uma parte que poderia ser facilmente aproveitada: as sementes.

5 utilidades pouco conhecidas da semente de mamão (é um verdadeiro tesouro)

1. Usar como esfoliante natural para a pele

As sementes de mamão são ótimas aliadas para ajudar na rotina de skincare e cuidados com a sua pele.

Assim, é possível aproveitar as sementes do mamão para criar um esfoliante natural, pois contém propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Basta moer as sementes e misturar a um pouco de óleo de coco ou mel para criar uma pasta espessa.

2. Tempero caseiro

Sim, as sementes de mamão também são excelentes para criar um tempero natural e levemente amargo para você utilizar nas suas receitas em casa.

Assim, o primeiro passo é lavar e secar bem as sementes, depois levá-las ao forno para intensificar o sabor. Feito isso, você vai moer ou bater em um pilão até obter um pó fino.

3. Antiparasitário natural

As sementes do mamão possuem boas enzimas com propriedades antiparasitárias que ajudam a eliminar parasitas intestinais, além de fortalecerem a flora.

A indicação dos nutricionistas é consumir uma colher de chá de sementes frescas ou secas com o estômago vazio. Se preferir, pode misturá-las com mel ou iogurte natural para melhorar o sabor.

4. Fertilizante para plantas

Elas também são ótimas como fertilizante natural. Isso porque as sementes de mamão possuem potássio, cálcio, magnésio e fósforo, minerais que ajudam a promover o crescimento saudável das plantas.

Aliadas a um bom sumo de esterco e terra orgânica, o combo potencializa a fertilização e crescimento da sua planta. Seque as sementes ao sol, depois triture-as e misture-as ao composto.

5. Chá para alívio de problemas digestivos

Por fim, as sementes são ricas em propriedades anti-inflamatórias e digestivas que ajudam a aliviar desconfortos intestinais e estomacais. Para isso, basta preparar um chá que elas vão ajudar na indigestão, gases e até mesmo problemas de constipação.

