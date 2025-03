6 truques de estilo que fazem você parecer mais rica do que é

É possível criar uma aparência sofisticada e muito elegante com hacks simples e acessíveis

Magno Oliver - 18 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A imagem pessoal hoje em dia conta muito para conquistar bons empregos, um encontro amoroso e até parecer que você é uma pessoa mais rica.

Então, separamos para você alguns truques de estilo que fazem você parecer mais rica do que aparenta.

1. Prefira sapatos de couro para mudar sua imagem

Para mudar totalmente sua aparência, o investimento em sapatos de couro, especialmente em tons neutros, são essenciais.

Assim, os sapatos de couro são duráveis, confortáveis, clássicos e ajudam a finalizar o visual com um toque de requinte e modernidade.

2. Passe a usar acessórios minimalistas

O cuidado com a imagem é essencial, por isso as pessoas ricas usam acessórios discretos, como joias pequenas, anéis simples e peças mais delicadas.

Essas pequenas mudanças podem agregar elegância ao visual, sem chamar atenção excessiva na sua imagem. Eles dão um upgrade impressionante.

3. Busque um estilo simples, porém mais discreto e elegante

Quando o assunto é aparentar uma boa imagem, menos é mais.

Assim, é necessário ter mais foco em simplicidade para fazer com que sua aparência se mostre sofisticada e moderna.

A sofisticação está nos detalhes discretos e no estilo minimalista.

4. Busque usar bolsas simples, mas com designs mais sofisticados

A bolsa que você usa também é importante para compor uma boa imagem.

Assim, usar bolsas com design mais rígido, estruturado e elegante, como as de couro, por exemplo, criam uma imagem potente de riqueza e luxuosidade. Esses itens modernos elevam qualquer look, passando uma imagem mais moderna e sofisticada.

5. Invista no uso de roupas com bom caimento

A roupa que você usa diz muito sobre a sua imagem. Dessa forma, é importante investir em roupas bem ajustadas ao corpo, pois elas sempre conferem um aspecto mais polido, com design minimalista e que transmite sua essência.

Quando a peça tem o caimento certo, o seu visual muda completamente e passa imagem de uma pessoa mais refinada e moderna.

6. Aposte em cores neutras e roupas monocromáticas

Com uma imagem mais monocromática, você consegue gerar um visual limpo e moderno. Outro ponto que ajuda numa boa imagem é usar cores associadas a uma estética sofisticada, como branco, bege, cinza e preto.

