Restaurante de Anápolis anuncia que vai fechar as portas após mais de 13 anos de história

Estabelecimento se soma a pelo menos cinco outros, que foram encerrando as atividades ao longo de 2025

Restaurante Peixe Bar anunciou que vai fechar as portas após mais de 13 anos de história. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Mais um restaurante de Anápolis anunciou que vai fechar as portas após mais de uma década de história. Desta vez, trata-se do Peixe Bar, localizado na Avenida Pinheiro Chagas, no Jundiaí.

O comunicado oficial foi feito pelas redes sociais nesta sexta-feira (24). O estabelecimento compartilhou ter 13 anos e meio de trajetória, mas revelou que este final de semana será o último de funcionamento.

O restaurante não detalhou o motivo da despedida. Em vez disso, convidou os clientes a viverem “os últimos momentos” e anunciou que terá novidades em breve.

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Com a decisão, o Peixe Bar se soma a alguns outros empreendimentos que fecharam as portas em Anápolis ao longo do último ano, alguns deles no mesmo bairro.

Em junho de 2025, duas padarias com história na cidade encerraram as atividades: a Panificadora Bom Jesus, que ficou 51 anos no Setor Central, e a Artesanato do Pão, há mais de 25 anos no Jundiaí.

No mesmo mês, a Pastelaria Wallace, há 49 anos na Vila Santana, e a Mend’s BBQ – Burguer e Steak House, mais recente, anunciaram que se despediriam. Em setembro, foi a vez da Las Terra Panelinha Gastrobar, no Jardim Progresso.

Os motivos variavam: alguns relatavam aluguéis muito altos ou baixo número de vendas. No caso da pastelaria, o proprietário afirmou estar cansado depois de tantas décadas de empreendimento.

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