Fundador da Rotam, coronel Antônio Marmo morre em Goiânia aos 81 anos

Companheiros de farda destacaram humildade, liderança e contribuição para o desenvolvimento das operações especiais no estado

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

A Polícia Militar (PM) confirmou, nesta sexta-feira (24), a morte do coronel veterano Antônio Marmo, um dos personagens mais importantes da história da segurança pública em Goiás. Aos 81 anos, ele deixa um legado diretamente ligado à criação da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), unidade que se tornou referência no policiamento tático do estado.

A causa da morte não foi divulgada pela corporação.

Natural de Goiás, Marmo ingressou na carreira militar na década de 1970 e ganhou destaque por liderar, em 1981, a implantação do primeiro pelotão da Rotam, estrutura que, anos mais tarde, evoluiria para o atual Batalhão de Rotam.

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Além da atuação operacional, o coronel também ficou conhecido por incentivar a preparação física dos militares e por ser considerado um dos pioneiros do paraquedismo em Goiás, características frequentemente lembradas por policiais que trabalharam ao seu lado.

Nas redes sociais, companheiros de farda prestaram homenagens ao militar e ressaltaram sua importância para a corporação.

“O falecimento do Coronel Antonio Marmo representa uma grande perda para a PMGO. Criador da ROTAM em 1981, pioneiro do paraquedismo goiano e grande incentivador da musculação e educação física militar, desbravou novos caminhos nas operações especiais em Goiás e formou gerações de policiais pelo exemplo.”

A publicação também destacou o perfil pessoal do coronel.

“Sua humildade, simplicidade e liderança inspiravam todos que tiveram a honra de servi-lo.”

Outros militares também lamentaram a perda.

“Vai em paz, guerreiro. Você criou uma polícia que hoje o goiano se orgulha muito. Obrigado.”

Segundo a Fundação Tiradentes, o velório acontece na Funerária Paz Universal, em Goiânia. O corpo seguirá para Pontalina, onde será sepultado neste sábado (25), às 10h, no Cemitério Municipal.

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