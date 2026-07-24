Fundador da Rotam, coronel Antônio Marmo morre em Goiânia aos 81 anos
Companheiros de farda destacaram humildade, liderança e contribuição para o desenvolvimento das operações especiais no estado
A Polícia Militar (PM) confirmou, nesta sexta-feira (24), a morte do coronel veterano Antônio Marmo, um dos personagens mais importantes da história da segurança pública em Goiás. Aos 81 anos, ele deixa um legado diretamente ligado à criação da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), unidade que se tornou referência no policiamento tático do estado.
A causa da morte não foi divulgada pela corporação.
Natural de Goiás, Marmo ingressou na carreira militar na década de 1970 e ganhou destaque por liderar, em 1981, a implantação do primeiro pelotão da Rotam, estrutura que, anos mais tarde, evoluiria para o atual Batalhão de Rotam.
Além da atuação operacional, o coronel também ficou conhecido por incentivar a preparação física dos militares e por ser considerado um dos pioneiros do paraquedismo em Goiás, características frequentemente lembradas por policiais que trabalharam ao seu lado.
Nas redes sociais, companheiros de farda prestaram homenagens ao militar e ressaltaram sua importância para a corporação.
“O falecimento do Coronel Antonio Marmo representa uma grande perda para a PMGO. Criador da ROTAM em 1981, pioneiro do paraquedismo goiano e grande incentivador da musculação e educação física militar, desbravou novos caminhos nas operações especiais em Goiás e formou gerações de policiais pelo exemplo.”
A publicação também destacou o perfil pessoal do coronel.
“Sua humildade, simplicidade e liderança inspiravam todos que tiveram a honra de servi-lo.”
Outros militares também lamentaram a perda.
“Vai em paz, guerreiro. Você criou uma polícia que hoje o goiano se orgulha muito. Obrigado.”
Segundo a Fundação Tiradentes, o velório acontece na Funerária Paz Universal, em Goiânia. O corpo seguirá para Pontalina, onde será sepultado neste sábado (25), às 10h, no Cemitério Municipal.
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