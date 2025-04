Ex-candidato a vereador de Luziânia é morto a tiros em frente a motel

Autoridades irão investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do crime

Davi Galvão - 03 de abril de 2025

Vítima foi assassinada próxima a um motel de Luziânia. (Foto: reprodução)

O advogado Adair Pereira de Araújo, ex-candidato a vereador pelo partido progressistas em Luziânia, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (03), ao lado de um motel no município.

As autoridades informaram que o atentado foi registrado por câmeras de segurança, mas as imagens não foram divulgadas. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, encontrou a vítima jogada no meio da rua, já em óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) e equipes de perícia também estiveram presentes para analisar a cena do crime.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC) para a elucidação dos fatos.