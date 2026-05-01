Quando cai o salário dos trabalhadores CLT em maio de 2026? Veja a data

O calendário reserva uma surpresa importante para quem depende dos rendimentos mensais fixos

Magno Oliver - 01 de maio de 2026

(Foto: Pexels/ Anete Lusina)

O cumprimento do calendário de pagamentos é um dos pilares da relação entre empregador e empregado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Historicamente, a organização das finanças familiares no Brasil orbita em torno do famoso “quinto dia útil”, um limite estabelecido por lei para garantir que o trabalhador receba a contraprestação por seus serviços.

Em 2026, esse monitoramento torna-se ainda mais crítico devido à flutuação dos feriados e finais de semana, que podem antecipar ou postergar a disponibilidade do saldo nas contas bancárias, afetando diretamente o poder de compra e o cumprimento de obrigações tributárias e de consumo.

A Definição da Data em Maio

Para o mês de maio de 2026, a contagem dos dias úteis deve considerar que o dia 1º de maio (sexta-feira) é feriado nacional do Dia do Trabalho, não entrando no cálculo oficial.

O sábado, segundo a Instrução Normativa n.º 1 do Ministério do Trabalho, é considerado dia útil para fins de pagamento, a menos que a empresa não opere nesse dia. Dessa forma, a resposta definitiva é que o quinto dia útil de maio de 2026 cairá na quinta-feira, dia 7 de maio.

É até esta data que as empresas são obrigadas, por força do Artigo 459 da CLT, a efetuar o depósito dos vencimentos referentes ao mês de abril, sob pena de multas e sanções administrativas.

Regras de Compensação e Direitos

É fundamental que o trabalhador esteja atento: caso o contrato preveja pagamento até o quinto dia útil, e a empresa utilize transferência via DOC ou TED, o valor deve estar disponível para saque no dia 7.

Com a popularização do PIX, muitas instituições realizam a liquidação imediata, mas o prazo legal permanece o mesmo. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reforça que qualquer atraso após essa data permite ao colaborador buscar correções monetárias.

Se você trabalha em uma empresa que costuma pagar no dia 30 ou 1º, a antecipação é uma liberalidade do empregador, mas a segurança jurídica do trabalhador está resguardada até a data limite da primeira semana cheia do mês.

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