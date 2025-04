A vida bate forte com a saudade de um amigo

Amizades verdadeiras sustentam nossa alma nos dias difíceis. Se hoje você sente saudade de alguém, não ignore esse sentimento

José Fernandes - 04 de abril de 2025

Imagem mostra um encontro entre amigos. (Foto: Arquivo Pessoal)

“A vida está batendo forte.” Essa foi a frase que escutei de um paciente enquanto estava em consulta nesta semana. Sua queixa era bem específica: dor no tornozelo.

Ao entrar no consultório, mesmo com dor e mancando discretamente, ele estava sorridente e aparentemente feliz. Já sabia quem eu era. Estranhei por alguns segundos aquele estado de ânimo, até que compreendi e reconheci quem era. Era o Wallace! Um velho amigo do meu pai, que me conheceu desde criança.

Wallace trabalha no comércio. Tem um bar localizado na Avenida Mato Grosso com a Rua Ministro Alfredo Nasser. Lembro-me dos detalhes do endereço porque ali ao lado morei nos meus primeiros anos de vida. E o meu saudoso pai era frequentador assíduo. Ia para se divertir e tocar sua sanfona. Fez isso, nesse local, por 50 anos. Tempo suficiente para dizer que eram realmente amigos.

Nos últimos meses de vida do meu pai, Zé Américo, todas as segundas-feiras ele, Wallace e outros amigos se reuniam em uma chácara para celebrar a vida, regados a música e bebidas. Um programa que o Wallace continua fazendo até hoje.

A consulta durou poucos minutos, mas a conversa demorou. Falamos sobre histórias antigas, sorrimos e assistimos a vídeos dessa confraternização entre amigos de décadas. Identifiquei o “BIM” em um dos vídeos, tocando violão ao lado do meu pai, enquanto Wallace cantava.

Naquele momento, a dor da saudade ao lembrar dos amigos foi muito maior do que a dor no tornozelo. E meu paciente, com os olhos marejados, disse: “eles eram muito humildes. A vida está batendo forte.”

A vida, às vezes, realmente bate forte. Mas são nesses encontros inesperados, como em uma consulta, carregados de lembranças e emoção, que percebemos o verdadeiro valor da amizade e das conexões que cultivamos ao longo da jornada.

Amizades verdadeiras sustentam nossa alma nos dias difíceis. Se hoje você sente saudade de alguém, não ignore esse sentimento. Ligue, mande uma mensagem, apareça. A vida passa rápido demais para deixarmos as amizades adormecidas.