Conheça a cidade brasileira considerada uma das mais feias do mundo

De acordo com uma pesquisa, esse lugar apresenta características que fazem ela se destacar negativamente

Pedro Ribeiro - 05 de abril de 2025

Entre tantas cidades, existe uma cidade brasileira que carrega um título nada legal: o de cidade mais feia do Brasil.

Apesar da definição de beleza ser subjetiva, esse lugar apresenta características que, de acordo com o site especializado 4 Travel Advice Lovers, fazem ela se destacar negativamente.

Mesmo assim, essa capital é uma das maiores cidades da América Latina. E aí? Já sabe qual é?

Uma pesquisa internacional surpreendeu muita gente ao colocar uma cidade brasileira entre as cinco mais feias do mundo.

O estudo, feito pelo site 4 Travel Advice Lovers, analisou critérios como poluição, excesso de trânsito e má organização urbana.

A cidade em questão? São Paulo. Sim, a capital paulista, conhecida por seu tamanho e importância econômica, também foi apontada como a cidade mais feia do Brasil.

Mas por que será que ela recebeu esse título?

Segundo o levantamento, vários fatores contribuíram para essa classificação. O primeiro deles é o excesso de prédios altos, construídos sem planejamento ou harmonia.

Os arranha-céus dominam a paisagem de forma caótica, deixando o visual da cidade carregado e sem identidade clara.

Além disso, o trânsito em São Paulo é intenso praticamente o dia inteiro. Os congestionamentos são constantes e afetam tanto quem mora na cidade quanto quem visita.

Outro ponto negativo é a poluição. O ar da capital é frequentemente denso e seco, o que prejudica a saúde e compromete ainda mais a aparência da cidade.

Por fim, os contrastes sociais também marcam fortemente a paisagem urbana. Regiões muito ricas dividem espaço com áreas extremamente carentes, muitas vezes sem infraestrutura básica.

A falta de áreas verdes e espaços públicos bem planejados

Entre as críticas do ranking, uma das principais foi a escassez de áreas verdes bem cuidadas.

Em uma cidade brasileira tão grande e populosa, a ausência de espaços para lazer, descanso e contato com a natureza pesa muito na avaliação estética.

São Paulo até tem alguns parques famosos, como o Ibirapuera. No entanto, eles não são suficientes para equilibrar o ambiente urbano pesado e, muitas vezes, desorganizado.

O impacto da urbanização sem planejamento

O crescimento acelerado de São Paulo aconteceu junto com o desenvolvimento econômico do país.

No entanto, segundo o estudo, essa expansão veio sem um plano que pensasse no visual da cidade e no bem-estar da população.

O resultado é uma metrópole gigante, mas com muitos problemas estruturais.

Falta de acessibilidade, construções apressadas e vias mal distribuídas transformaram São Paulo em um lugar visualmente confuso e, por isso, pouco atrativo.

Outras cidades no ranking mundial

São Paulo não está sozinha nessa lista.

O estudo também incluiu outras cidades ao redor do mundo que foram consideradas visualmente pouco agradáveis. Entre elas:

Tijuana (México) Kangbashi (China) Jacarta (Indonésia) Calcutá (Índia) São Paulo (Brasil)

Qualidade de vida importa

Mesmo sendo considerada a cidade brasileira mais feia, São Paulo continua sendo um dos principais centros econômicos da América Latina.

É uma cidade cheia de vida, com eventos culturais o ano inteiro, uma gastronomia riquíssima e uma vida noturna vibrante.

Por isso, apesar do título nada elogioso, a capital paulista ainda tem muito a oferecer.

Mas esse destaque negativo pode (e deve) servir como ponto de partida para discutir melhorias.

Planejamento urbano, sustentabilidade e qualidade de vida precisam entrar no centro do debate.

