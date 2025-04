6 técnicas para você ter uma noite de sono bem dormida

Se você tem dificuldades para dormir, é hora de repensar seus hábitos noturnos

Ruan Monyel - 07 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ivan Oboleninov)

Uma boa noite de sono melhora a concentração, o humor, fortalece o sistema imunológico e regula funções importantes do corpo.

Por isso, dormir bem é essencial para manter a saúde física, mental e emocional em equilíbrio, além de evitar doenças graves como ansiedade e depressão.

Se você tem dificuldades para dormir ou acorda sem disposição, é hora de repensar seus hábitos noturnos e adotar técnicas que favoreçam um sono de qualidade.

6 técnicas para você ter uma noite de sono bem dormida

1. Crie uma rotina de sono

Dormir e acordar sempre nos mesmos horários regula o relógio biológico e facilita o processo de adormecer, fazendo com que o corpo se acostume com as horas de sono.

Mesmo nos finais de semana, tente manter a regularidade para acostumar seu corpo a um padrão saudável.

2. Evite telas antes de dormir

A luz azul emitida por celulares, computadores e TVs interfere na produção de melatonina, o hormônio essencial para uma boa noite de sono.

Desligue os aparelhos ao menos 1 hora antes de se deitar e opte por atividades relaxantes, como leitura leve ou meditação.

3. Reduza o consumo de cafeína à noite

Café, refrigerantes e chás estimulantes devem ser evitados nas horas que antecedem o sono, além de ser uma substância prejudicial ao corpo.

A cafeína pode permanecer no organismo por várias horas, dificultando o relaxamento necessário para adormecer.

4. Deixe o ambiente escuro e silencioso

Um quarto bem escuro e silencioso favorece o sono profundo, por isso, evite luzes e lanternas próximas à cama.

Se necessário, use cortinas blackout, protetores auriculares ou uma máscara de dormir, afinal, o ambiente influencia diretamente em uma boa noite de sono.

5. Tome um banho morno antes de dormir

Um banho quente ajuda a relaxar os músculos e reduzir a tensão do dia, mas também a sensação de limpeza facilita o relaxamento antes de dormir.

Essa prática simples prepara o corpo para o descanso e contribui para pegar no sono mais rapidamente.

6. Evite refeições pesadas à noite

Por fim, comidas gordurosas ou muito temperadas podem atrapalhar a digestão e prejudicar o sono, além de poderem provocar refluxo.

Prefira refeições leves e nutritivas, e evite comer antes de se deitar, tendo assim, uma boa noite de sono.

