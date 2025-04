Mais de R$ 70 mil ainda não foram resgatados por vencedores da Nota Fiscal Goiana; veja como receber

Goiânia, Aparecida e Anápolis estão entre os municípios com ganhadores pendentes

Natália Sezil - 09 de abril de 2025

Nota Fiscal Goiana é uma chance dos consumidores ganharem quantias simplesmente por fazerem compras. (Foto: Denis Marlon/Agência Cora de Notícias)

Premiações de até R$ 10 mil da Nota Fiscal Goiana ainda não foram resgatadas pelos devidos vencedores. O valor total soma mais de R$ 70 mil, a serem distribuídos entre 79 ganhadores.

A quantidade corresponde a metade de todos os sortudos do mês de março, que registrou vencedores em diversos municípios do estado.

A maioria dos vencedores é de Goiânia, onde 69 pessoas ainda têm prêmio a resgatar. Outros 16 são de Aparecida de Goiânia, enquanto nove são de Anápolis.

Rio Verde, Mineiros, Trindade, Itumbiara e Valparaíso também têm valores a receber pela Nota Fiscal Goiana.

O prazo para resgatar o prêmio é de até 90 dias, contando a partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado.

Como resgatar os valores

Quem ainda não solicitou o prêmio pode fazer isso, unicamente, por meio do site oficial do programa, onde devem entrar com login e preencher os dados solicitados na seção “Menu Premiação”.

A relação dos ganhadores está divulgada nesse mesmo site. É válido ressaltar que nenhuma taxa é cobrada pela Secretaria.

Além dos vencedores de março, também há sortudos de janeiro e fevereiro que ainda não resgataram os prêmios.

