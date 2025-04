Você pode ter problemas se limpa a Air Fryer assim

Algumas práticas comuns podem comprometer o aparelho e até mesmo representar riscos

Ruan Monyel - 09 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Solange Faria)

Você limpa a Air Fryer com frequência? E como você faz essa higienização? Essas são duas perguntas simples, mas as respostas podem ter grande impacto na funcionalidade do produto.

A Air Fryer conquistou espaço nas cozinhas brasileiras por oferecer uma maneira prática e saudável de preparar alimentos.

No entanto, é fundamental estar atento aos métodos de limpeza desse eletrodoméstico para garantir sua durabilidade e funcionamento seguro.

Algumas práticas comuns quando você limpa a Air Fryer, na verdade, podem comprometer o aparelho e até mesmo representar riscos à segurança.

Embora possa parecer comum lavar o interior da Air Fryer com água, essa prática é desaconselhável e pode trazer consequências.

Ao ligar o aparelho com água em seu interior, o líquido é aquecido, gerando vapor e umidade excessiva nos componentes internos.

Essa umidade pode danificar partes essenciais, como as buchas de sustentação da hélice do motor e a resistência, responsável por aquecer o ar que circula na fritadeira.

Além disso, a presença de umidade pode levar à oxidação da resistência e aumentar o risco de choques elétricos, comprometendo a segurança do usuário.

Utilizar água enquanto limpa a Air Fryer também pode resultar na perda da garantia oferecida pelo fabricante, trazendo um enorme prejuízo.

As empresas consideram esse tipo de uso como indevido, e os técnicos conseguem identificar danos causados pela umidade facilmente.

Mas como manter a Air Fryer em boas condições? Recomenda-se o uso de detergente neutro e uma esponja macia para limpar o revestimento antiaderente.

Caso haja resíduos de gordura difíceis de remover, deixar a cuba de molho em água quente por 5 a 10 minutos pode facilitar a limpeza, sem expor a parte interna do equipamento líquido.

Além disso, muitas Air Fryers possuem partes removíveis que são compatíveis com lava louças, o que pode tornar o processo ainda mais prático.

Adotar métodos adequados de limpeza não apenas prolonga a vida útil do equipamento, mas também assegura a segurança durante seu uso.

