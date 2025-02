Abrigo público para pets já tem recursos garantidos para obra, anuncia Seliane da SOS

Segundo vereadora, obra não é apenas para oferecer mais dignidade aos animais, e sim de saúde pública

Pedro Hara - 07 de fevereiro de 2025

Seliane da SOS durante participação no programa Agora. (Foto: Reprodução/YouTube)

Em entrevista ao programa Agora, do Portal 6 com a Rádio 105.7 FM, nesta sexta-feira (07), a vereadora Seliane da SOS (MDB) afirmou que emendas serão enviadas pelo senador Jorge Kajuru (PSB) e pelo deputado federal Rubens Otoni (PT) para a construção do abrigo público para pets em Anápolis.

“Eu já tenho conversado com o deputado Rubens Otoni, o senador Jorge Kajuru vai destinar emendas para que nós possamos construir o abrigo em Anápolis”, afirmou.

No entanto, Seliane pontuou que, neste momento, a prioridade é realizar as castrações para que haja controle da população animal no município.

“Hoje, a nossa prioridade é o caos que está em Anápolis. Por não ter o chamamento para fazer as castrações, primeiro nós temos que resolver essa situação toda, para depois fazer o abrigo. Hoje, estamos focados em resolver essa situação, para depois focarmos no abrigo”, disse.

Segundo a vereadora, a construção do abrigo não é apenas para oferecer mais dignidade aos animais, mas também uma questão de saúde pública.

“Que política pública foi feita em Anápolis? Nenhuma, porque não resolveu o problema. Eu não vou trazer toda a solução, mas preciso pensar que esses animais estarem na rua é uma questão de saúde pública. Hoje, tem 70 mil animais nas ruas, amanhã vão ter quantos?”, questionou.