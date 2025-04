Essas são as profissões mais mal pagas do Brasil

Enquanto algumas carreiras oferecem salários acima de R$ 10 mil, outras mal passam dos R$ 1.000

Pedro Ribeiro - 10 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil)

As profissões no Brasil refletem uma dura realidade: a desigualdade salarial ainda é enorme.

Enquanto algumas carreiras oferecem salários acima de R$ 10 mil, outras mal passam dos R$ 1.000.

E o pior: muitas nem chegam ao valor do salário mínimo, que em 2024 foi de R$ 1.412.

Essas são as profissões mais mal pagas do Brasil

De acordo com um levantamento da consultoria LCA 4intelligence, cerca de 20 profissões não atingiram sequer o salário mínimo de R$ 1.412 no último ano.

Isso mesmo: trabalhadores que se dedicam diariamente, muitas vezes em condições difíceis, ganham menos do que o mínimo necessário para viver com dignidade.

A pesquisa, baseada em dados do quarto trimestre de 2024, mostrou que o salário médio no país foi de R$ 3.225 — o maior registrado desde 2012, segundo a Pnad Contínua.

No entanto, esse número esconde uma realidade dura para milhares de brasileiros que atuam em funções menos valorizadas.

A profissão com o menor rendimento foi a de acompanhantes e criados particulares, com média de R$ 405 por mês. Em seguida, aparecem:

Carregadores de água e coletores de lenha : R$ 579;

Trabalhadores da caça, pesca e aquicultura: R$ 832;

Pescadores: R$ 849;

Ambulantes dos serviços e afins: R$ 916.

Em muitos casos, os trabalhadores enfrentam jornadas longas, condições precárias e ainda não têm acesso a direitos trabalhistas por estarem na informalidade.

Quem ganha pouco mesmo com muito esforço

Outras profissões que também receberam abaixo do mínimo incluem:

Trabalhadores da conservação de frutas e legumes: R$ 1.104;

Trabalhadores da pecuária: R$ 1.110;

Condutores de veículos acionados a pedal ou a braços: R$ 1.149.

Essas funções exigem esforço físico e são importantes para a economia, mas continuam à margem quando o assunto é remuneração justa.

Por que essas profissões pagam tão mal?

O problema vai além do salário. Muitos desses profissionais não têm acesso à qualificação, trabalham de forma informal e não contam com apoio do Estado.

Além disso, a baixa escolaridade em algumas áreas e a falta de políticas públicas agravam a situação.

Como mudar essa realidade?

Se você está em uma das profissões com menor salário ou conhece alguém nessa situação, há caminhos possíveis para buscar melhores condições:

Aposte em cursos de capacitação e qualificação;

Tente ingressar no mercado formal, onde há mais direitos;

Busque apoio em sindicatos e movimentos trabalhistas.

Apesar do cenário difícil, é possível buscar alternativas. E mais do que isso: é urgente cobrar políticas que valorizem todas as profissões, especialmente aquelas que sustentam o dia a dia do país com pouco reconhecimento.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!