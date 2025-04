Gestão Márcio Corrêa chega aos 100 dias com mais rua e responsabilidade aumentada

Período ficará marcado pelo protagonismo que ele imprimiu no Instagram e pelas internações que pegaram o chefe do Executivo e a população de surpresa

Samuel Leão - 10 de abril de 2025

Imagem mostra prefeito Márcio Corrêa em intervenção na UPA da Vila Esperança. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Nesta quinta-feira (10) completam-se 100 dias de governo em todos os municípios do país. Em Anápolis, esse período foi um tanto quanto diferente se comparado aos demais do estado devido a singularidades da gestão Márcio Corrêa (PL).

O prefeito ainda tenta arrumar a bagunçada e endividada casa que herdou do antecessor Roberto Naves (Republicanos). Como tentativa, interrompeu obras, renegociou contratos, sentou com fornecedores, prometeu prazos, ouviu queixas e fez inúmeras outras.

No entanto, o período ficará marcado — até por que não é possível apagá-lo — pelo protagonismo que ele imprimiu no Instagram e pelas internações decorrentes de problemas de saúde que pegaram o chefe do Executivo e a população de surpresa.

Para mostrar que prefere as ruas ao gabinete — o oposto do antecessor, Márcio apostou em vídeos no feed e nos stories mostrando a autoridade do cargo.

Ganhou mais de 60 mil seguidores nesse curto espaço de tempo e críticas de opositores que se somam à internautas entusiastas, mas também já impacientes.

A compreensível e esperada cobrança da população por mais ações efetivas e resultados pode ser sentida na cobrança que o prefeito e vereadores da base e oposição fazem aos secretários.

Na próxima segunda-feira (14) à noite, no Teatro Municipal, é esperado que todo o time da gestão apresente um raio-x da situação da Prefeitura e das ações já implementadas. Será a oportunidade para entender se o rumo a ser tomado para os quatro anos de mandato será claro.

Uma reforma administrativa ainda deve ser votada pelos vereadores na Câmara, que precisa se preocupar mais com o futuro da cidade e menos em brigas e acomodações políticas. A conferir.

Votação da Reforma Administrativa aguarda alta hospitalar

Previsto para tramitar em uma sessão extraordinária na Câmara Municipal até sexta-feira (11), o projeto da Reforma Administrativa não teve indicativos de ser votado.

Rápidas apurou que isso só deve ocorrer após o retorno de Márcio Corrêa para rotina da Prefeitura.

O prefeito deve ter alta nesta manhã.

A falta de eventos para cultura geek e otaku

Pode parecer grego para alguns, mas a cultura geek e otaku, que tratam de expressões “pops” como super-heróis, jogos e também artes asiáticas (como animes e mangás) tem um grande público em Anápolis.

Produtores de eventos e estabelecimentos relataram à Rápidas desde o final do Shin Sekai a demanda está reprimida pela ausência de um evento à altura.

Mabel e Caiado celebram inelegibilidade comemorando fim da desconfiança

Enquanto Mabel (UB) comemorou, em um vídeo no Instagram, a decisão que afasta a cassação da própria chapa, Caiado (UB) foi mais discreto e publicou apenas um texto relatando ter acompanhado com “serenidade e respeito” o julgamento que o isentou da inelegibilidade.

O prefeito de Goiânia destacou a decisão unânime e também relembrou dúvidas de apoiadores.

“Você está indo bem, mas será que vão te caçar?”, citou.

Votação do estado de calamidade de Niquelândia ganha pedidos de vista

O pedido de declaração do estado de calamidade feito pelo Executivo de Niquelândia só poderá ser votado na Assembleia Legislativa após a entrega dos pedidos de vistas dos deputados Antônio Gomide (PT), Amauri Ribeiro (UB), Major Araújo (PL) e Karlos Cabral (PSB).

Câmara de Anápolis presta homenagens no Dia Mundial da Saúde

Promovida por um profissional da saúde, o médico ortopedista e vereador José Fernandes (MDB), a Câmara de Anápolis prestou diversas homenagens a profissionais da área.

A cerimônia concedeu certificados de honra ao mérito, com um destaque para Romilton Gonçalves Dias, diretor do Hospital Evangélico Goiano (HEG), que teve papel chave na retomada das cirurgias cardíacas no município.

Ações da instituição salvaram vidas de pacientes que esperavam há mais de um ano pelos procedimentos.

Aprovação brasileira de Donald Trump sofre queda

Em meio às bravatas do reconhecidamente falastrão Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, mercados mundiais enfrentam recorrentes quedas ou, como se diz no meio financeiro, momentos de bear market.

Segundo o último levantamento do instituto de pesquisa Genial Quaest, a aprovação do governo sofreu um baque, de modo que apenas 22% dos brasileiros veem a imagem de Trump como positiva, enquanto mais que o dobro, 46%, a consideram negativa.

Nota 10

Para Gerência de Controle e Combate a Endemias em Anápolis. O papel dos agentes nessa época de extensão do período de chuvas é fundamental para evitar que surtos como o que ocorreu no Grand Trianon vire realidade em outros lugares da cidade.

Nota Zero

Para Triunfo Concebra, que ao contrário da Ecovias não oferece ainda a opção de pagamento em cartão de crédito para quem passa pelas praças de pedágio em Goiás. A empresa, vale ressaltar, descumpre determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e merece multa.