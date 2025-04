Márcio Corrêa tem quadro de saúde estável e está em observação, confirma assessoria

Rápidas também ouviu o vereador José Fernandes, que explicou o motivo da internação do prefeito na UTI

Samuel Leão - 08 de abril de 2025

Márcio Corrêa foi internado no Ânima. (Foto: Reprodução)

Após a internação de Márcio Corrêa (PL), ocorrida na tarde desta terça-feira (08), repercutir, a Prefeitura de Anápolis publicou uma nota oficial acerca do caso.

Segundo a assessoria do prefeito, o chefe do Executivo deu entrada na unidade com sintomas de gastroenterite, informação que havia sido adianta pelo vice Walter Vosgrau (MDB).

Além disso, foi esclarecido que o estado de saúde dele é estável, e que o prefeito deve seguir sob observação médica.

Visto que o quadro é relativamente simples, chamou a atenção o fato de Márcio ser internado justamente na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde costumam ser tratados casos mais graves.

Em resposta à coluna, o médico José Fernandes (MDB) esclareceu que a escolha se dá para garantir conforto e isolamento.