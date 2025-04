Aparecida de Goiânia terá mutirão com serviços gratuitos de saúde, jurídico e emprego neste sábado (12)

Atividades vão das 7h30 às 17h na Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiar, no Jardim Tiradentes, um dos mais tradicionais da cidade

Paulo Roberto Belém - 11 de abril de 2025

Entre os serviços de Saúde, estão os oftalmológicos (Foto: Divulgação/PrefAparecida)

Este sábado (12) será de oportunidade para a população de Aparecida de Goiânia ter acesso a serviços de saúde, de assessoria jurídica, a oportunidades de trabalho, entre outras, por meio de uma ação da Prefeitura local.

O Mutirão Aparecida, como é chamado, acontece no Jardim Tiradentes em celebração aos 35 anos do bairro, informou a gestão. As atividades vão das 7h30 às 17h na Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiar, com dezenas de serviços gratuitos para a população.

Na saúde, serão ofertados atendimento oftalmológico, odontologia (limpeza e encaminhamento), vacinação humana e animal, combate à dengue, emissão e gestão cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A assessoria jurídica alcançará instruções e acesso a ações nas seguintes áreas: alimentos, divórcio, guarda, reconhecimento de união estável, interdição, entre outras mais demandadas.

Para quem procura questões de acesso ao trabalho e emprego, serão realizados encaminhamentos, cadastro para jovem aprendiz e cursos do Qualifica Mais Aparecida e entrevistas.

Além dessas, terá ações de mobilidade, com emissão de cartões PCD e idoso, da Fazenda, podendo o contribuinte consultar e emitir boletos municipais, federais, bem como regularização do CPF.

O objetivo da Prefeitura é levar os serviços municipais para mais próximo da população, facilitando o acesso a direitos e resolvendo demandas de forma ágil e no próprio bairro, defende a gestão.

