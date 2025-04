Não é o chá verde, nem o café: veja a bebida que está sendo chamada de “elixir da saúde”

Feito à base de fermentação, este antídoto promete revolucionar a sua rotina

Anna Júlia Steckelberg - 10 de abril de 2025

(Foto: YouTube/Patricia Inumaru)

Em meio à busca incessante por uma bebida que promova bem-estar e vitalidade, uma antiga infusão tem ressurgido com força total, conquistando o título de “elixir da saúde”.

Esqueça o tradicional chá verde ou o energético café; a estrela da vez é o kombucha, uma bebida fermentada milenar que promete revolucionar a sua rotina.​

Originário da China há mais de 2 mil anos, o kombucha é produzido a partir da fermentação do chá adoçado com a ajuda de uma colônia de bactérias e leveduras conhecida como SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). O resultado é uma bebida levemente gaseificada, de sabor agridoce e repleta de benefícios para a saúde.​

Mas o que faz do kombucha o novo queridinho dos adeptos de um estilo de vida saudável? Para começar, ele é rico em probióticos, micro-organismos que auxiliam no equilíbrio da flora intestinal, melhorando a digestão e fortalecendo o sistema imunológico. Além disso, contém antioxidantes que combatem os radicais livres, retardando o envelhecimento celular.​

Estudos indicam que o consumo regular de kombucha pode contribuir para a desintoxicação do organismo, graças à presença de ácidos orgânicos que auxiliam na eliminação de toxinas. Há também evidências de que a bebida pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e a regular a pressão arterial, promovendo a saúde cardiovascular.​

Mas atenção: apesar dos inúmeros benefícios, é importante consumir o kombucha com moderação. Por ser uma bebida fermentada, contém uma pequena quantidade de álcool e pode não ser adequada para todos. Além disso, a produção caseira requer cuidados específicos para evitar contaminações. Portanto, opte por produtos de marcas confiáveis e siga as recomendações de consumo.​

Se você está em busca de uma alternativa saudável e saborosa para diversificar suas bebidas diárias, o kombucha pode ser a opção perfeita. Com uma variedade de sabores disponíveis no mercado, desde os mais tradicionais até combinações exóticas com frutas e especiarias, certamente haverá uma versão que agrade o seu paladar. Que tal brindar à saúde com um copo desse “elixir” efervescente?

