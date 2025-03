Homem arromba casa em Anápolis, furta carro da ex e filho ajuda em reviravolta do caso

Tudo começou após suspeito não aceitar fim de relacionamento com a vítima

Augusto Araújo - 17 de março de 2025

Imagem ilustrativa de rua no bairro Gran Ville 2ª Etapa, em Anápolis. (Foto: Captura/ Google Maps)

Um homem foi preso em Anápolis, na noite deste domingo (16), após agredir a ex-companheira, arrombar a casa e furtar o carro dela.

Tudo começou na sexta-feira (14). O casal vivia em união estável há cerca de nove meses, mas terminou o relacionamento naquele dia em questão.

Assim, o homem, de 38 anos, se mudou para outro endereço. Contudo, na manhã do sábado (15), ele voltou à residência, localizada no bairro Gran Ville 2ª Etapa, para conversar com a vítima, de 58 anos.

Nesse momento, teve-se início uma discussão, na qual a mulher alegou ter sido agredida com puxões de cabelos, empurrões e safanões. Por fim, o suspeito ainda teria levado o celular e um cartão de crédito dela.

Novas violências

Não satisfeito, o homem retornou na madrugada de domingo (16), pulando o muro da casa, arrombando a porta da entrada e levando um carro da ex-companheira.

Dessa forma, a vítima foi até a delegacia para prestar depoimento e denunciar o que havia acontecido em menos de 24 horas.

Foi aí então que o filho dela, de 35 anos, entrou em ação.

Ajuda providencial

Na noite do mesmo dia, o homem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), indicando ter identificado o carro furtado no Residencial Araguaia.

Comparecendo ao local, os militares confirmaram que se tratava do mesmo veículo e também encontraram o ex-companheiro da vítima.

Ele confessou que teria furtado o automóvel, celular e cartão de crédito da vítima – utilizando o dispositivo para fazer compras, inclusive.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, aonde se encontra à disposição do Poder Judiciário para as devidas medidas legais.

