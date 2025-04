Goiânia: veja onde estão câmeras que multam por celular ao volante

Equipamentos são de alta tecnologia e funcionam 24 horas por dia

Paulino Henjengo - 09 de abril de 2025

Imagem mostra um trecho da Avenida Castelo Branco em Goiânia. (Foto: Jackson Rodrigues/ Prefeitura de Goiânia)

Recentemente, a Prefeitura de Goiânia divulgou que havia implementado novas câmeras de vídeo-monitoramento pela cidade, com capacidade de identificar infrações como o uso de celular ao volante.

Dessa forma, o Portal 6 confirmou com a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) quais são os lugares na capital onde os equipamentos de alta tecnologia foram instalados. Confira:

Av. T-63 com Av. C-107 (em frente ao Sr. Food Safety)

Av. T-63 com R. Olavo Bilac (Qd. 10, Lt. 42)

Av. 85 com Av. T-63

Av. T-3 x Av. T-10 (próximo ao Shopping)

Av. T-9 com Av. T-2 (canteiro central, nº 1116)

R. T-3 com R. T-5 (em frente ao Parque Vaca Brava)

R. T-66 com R. T-5 (esquina do Epic City Home)

Av. 85 com Av. T-9 (Praça da Inspiração)

Av. Assis Chateaubriand com Av. Portugal (canteiro entre Villa Náutica e prédio desocupado)

Av. Assis Chateaubriand com Av. T-7 (próximo à Floricultura Primavera)

Av. Assis Chateaubriand com Praça Tamandaré (em frente à GP Pneus)

Av. Mutirão com Av. D (canteiro central, em frente à Padaria Empório)

Av. Castelo Branco com Av. T-7 (entre Saga Seminovos e Lourenço Office)

Vale ressaltar que os dispositivos funcionam 24 horas por dia, com visão de 360°, zoom de longo alcance e capacidade de captar imagens mesmo à noite.

Além das questões do uso do celular, as câmeras também identificam outras infrações como estacionamento irregular e avanço na faixa de pedestres.

Segundo a SET, o principal objetivo é aumentar a segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes.

Atualmente, a capital já possui 13 lugares com o sistema em operação, e a ideia é que em breve sejam 100 pontos monitorados — sem contar os radares que já existem.

