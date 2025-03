Jovem é assaltado e ferido após trabalhar até tarde no sábado de Carnaval e pegar ônibus para voltar para casa

Vítima desceu no Terminal Urbano de Anápolis e foi abordado momentos depois

Natália Sezil - 02 de março de 2025

Roubo aconteceu próximo ao Terminal Urbano de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Depois de um longo sábado (01º) de Carnaval no trabalho, um jovem, de 29 anos, terminou a noite no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após ser atacado logo ao descer do ônibus, no Setor Central de Anápolis.

Passava das 23h30 quando ele teria chegado ao Terminal Urbano, para completar o trajeto a pé rumo à própria casa. Entretanto, ao passar pela Praça Oeste, a seis minutos de caminhada do local, ele teria sido surpreendido.

Um homem desconhecido teria saído de trás das árvores para abordá-lo. O suspeito o teria ferido com um objeto pontiagudo no braço esquerdo, e, em seguida, levado a mochila dele – no qual carregava apenas um uniforme de trabalho – e fugido.

Diante dos ferimentos, a vítima precisou ir até o Heana para receber três pontos no braço. Ele foi liberado após o procedimento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conversou com o jovem. As equipes chegaram a patrulhar a área, mas o suspeito ainda não foi localizado.

Com a descrição física do homem, o caso foi formalmente registrado na delegacia e deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

