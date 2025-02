Cidades brasileiras estão entre as mais caras do mundo para se viver; confira a lista

De acordo com um ranking colaborativo, seis municípios do Brasil estão entre os 130 mais caros do mundo

Pedro Ribeiro - 15 de fevereiro de 2025

(Foto: Diogo Moreira / máquina WC / Governo do Estado de São Paulo / Agência Brasil)

Atualmente, o custo de vida tem impactado diretamente moradores de diversas cidades brasileiras.

De acordo com o ranking elaborado pela Expastian, – site colaborativo que leva em consideração os valores de bens essenciais disponibilizados por moradores de cerca de 2 mil cidades ao redor do mundo – existem 6 cidades brasileiras entre as mais caras para se morar em 2025.

Cidades brasileiras estão entre as mais caras do mundo para se viver; confira quais

Se você é brasileiro sabe bem que morar no Brasil não é para amadores.

Aluguel, alimentação, transporte e lazer pesam no bolso, e muitas vezes o salário não acompanha o aumento dos preços.

No entanto, essas cidades também oferecem oportunidades, cultura e qualidade de vida.

Para começar, a capital paulista é o centro financeiro do Brasil e uma das cidades mais caras da América Latina.

O custo do aluguel é elevado, especialmente em bairros como Jardins, Vila Olímpia e Itaim Bibi.

Por outro lado, um dos mercados de trabalho mais aquecidos do país e uma infinidade de opções de lazer, cultura e gastronomia tornam São Paulo um destino atrativo.

Porém, o trânsito é um dos principais desafios para quem mora na cidade.

Apesar de ser menor que São Paulo, Santos tem um custo de vida alto devido à sua localização privilegiada no litoral e à infraestrutura de qualidade.

O mercado imobiliário é valorizado, especialmente na orla da praia.

Além disso, a cidade também abriga o maior porto da América Latina, o que impulsiona a economia local.

O clima agradável e as praias são grandes atrativos, mas o custo dos serviços e da alimentação pode pesar no orçamento.

A Cidade Maravilhosa encanta moradores e turistas, mas viver nela pode ser um tanto quanto caro.

Bairros como Leblon, Ipanema e Botafogo têm aluguéis elevados e custo de vida acima da média nacional.

A beleza natural e o estilo de vida praiano são pontos positivos, mas problemas como a violência e o transporte público ineficiente são desafios para os moradores do Rio.

Outra cidade brasileira entre as mais caras é Porto Alegre (RS).

A capital gaúcha também se destaca entre as cidades brasileiras mais caras.

O preço dos imóveis, especialmente em bairros nobres como Moinhos de Vento e Bela Vista, é alto. A cidade tem boa infraestrutura, vida cultural intensa e qualidade de vida.

No entanto, o frio rigoroso no inverno e o custo de alguns serviços podem ser pontos negativos para alguns moradores.

Próxima à capital paulista, Campinas tem um dos maiores polos tecnológicos do Brasil e um custo de vida elevado.

O preço dos aluguéis e da alimentação reflete a alta demanda por moradia e serviços de qualidade.

Em contrapartida, a cidade oferece boas oportunidades de emprego e uma excelente rede de ensino, com universidades renomadas.

Por fim, Belo Horizonte tem um custo de vida alto, especialmente em bairros como Lourdes e Savassi.

A gastronomia é um dos pontos fortes da cidade, e a qualidade de vida é um atrativo para quem deseja morar em uma metrópole sem perder o clima acolhedor.

No entanto, o trânsito e o preço dos aluguéis podem influenciar negativamente a experiência de quem mora por lá.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!