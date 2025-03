Solução potente para se livrar do piso encardido (vai ficar brilhando)

Essa solução caseira potente é capaz de restaurar facilmente o brilho do piso

Ruan Monyel - 18 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicas.valiosas01)

Limpar o piso encardido é um desafio para muitas pessoas, especialmente em áreas com grande circulação, como a cozinha, o banheiro e o corredor.

Com o passar do tempo, é normal que o piso comece a ficar encardido devido ao acúmulo de sujeira, gordura e resíduos de produtos de limpeza.

Esfregar o chão com produtos convencionais muitas vezes não é suficiente para eliminar essa sujeira impregnada, e o resultado é um piso com aparência opaca e sem brilho.

Mas a boa notícia é que existe uma solução caseira para restaurar o brilho da cerâmica e remover aquela sujeira difícil.

O segredo dessa mistura está na combinação poderosa de alguns produtos que você já deve ter em casa: água oxigenada, vinagre, sal e detergente.

Cada um desses ingredientes tem um papel específico na limpeza e, juntos, criam uma reação química que dissolve a sujeira e deixa o piso renovado.

A água oxigenada volume 40 é conhecida por seu poder de clareamento e desinfecção, enquanto o vinagre de álcool funciona como um desengordurante natural.

O sal atua como um abrasivo leve, já o detergente é responsável por desengordurar e dar um acabamento brilhante ao piso.

Para preparar essa mistura poderosa, o primeiro passo é colocar 200 ml de água em uma panela, em seguida, adicione meio vidrinho de água oxigenada volume 40.

Depois, acrescente três colheres de sopa de sal, três colheres de sopa de vinagre de álcool e quatro colheres de sopa de detergente neutro.

Leve essa mistura ao fogo médio e deixe ferver por cerca de dois minutos. O calor potencializa a ação dos ingredientes, tornando a solução ainda mais eficiente para acabar com o piso encardido.

Assim que a mistura estiver pronta, retire-a do fogo e, com o piso previamente varrido, despeje a solução diretamente sobre as áreas encardidas.

Deixe a mistura agir por cinco a dez minutos para que os ingredientes dissolvam a sujeira impregnada, e então, esfregue com uma vassoura.

Para finalizar, passe um pano úmido com água limpa para retirar o excesso da mistura e evitar que resíduos fiquem grudados no piso.

Você vai notar a diferença imediatamente após a limpeza, pois o piso encardido ficará mais claro, com um brilho renovado e sem aquele aspecto de sujeira acumulada. Veja o vídeo:

