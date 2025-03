Vizinhos escutam barulho e descobrem jovem morta em Goiânia por vários tiros de revólver

Homicídio ocorreu no Setor Morada do Sol, região Noroeste da capital

Paulo Roberto Belém - 08 de março de 2025

Corpo da vítima ficou caído no local (Foto: Divulgação)

Uma jovem, de 27 anos, foi morta com pelo menos cinco disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (08), em uma rua do setor Morada do Sol, região Noroeste de Goiânia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após receber denúncia de moradores da região que ouviram os disparos. Chegando no local e percebendo que a vítima estava caída, recorreram ao Corpo de Bombeiros, que verificando a situação, atestou o óbito.

Assim, o local foi preservado pelos miliares, que encontraram várias cápsulas deflagradas próximo ao corpo, supostamente de pistola calibre 380. Eles ouviram alguns moradores, que disseram não terem tido contato visual.

Entretanto, souberam informar que a vítima estaria conversando com outra pessoa que conduzia uma motocicleta, ouvindo barulho de veículo, quando, então, os disparos começaram.

O pai da vítima chegou a comparecer no local. A perícia foi acionada e o procedimento será encaminhado para a Polícia Civil (PC) para investigação.

Após isso, coube ao Instituto Médico Legal (IML) recolher o corpo, a fim de confirmar a quantidade de tiros que vitimaram a jovem.

