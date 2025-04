Como ferver o macarrão do jeito certo (não vai mais ficar grudento)

Ruan Monyel - 26 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/ChefTaico)

Se você já se frustrou ao preparar o macarrão e ver a massa grudada, empapada ou sem sabor, saiba que o problema pode estar na forma como ele é cozido.

Embora pareça simples, ferver o macarrão exige alguns cuidados essenciais que fazem toda a diferença no resultado final.

Mas a boa notícia é que, com pequenas mudanças no preparo, é possível garantir uma massa soltinha, saborosa e no ponto ideal.

A primeira regra está na proporção entre água e macarrão, pois o ideal é usar cerca de 1 litro, para cada 100g de massa.

Isso evita que os fios fiquem muito próximos durante o cozimento, coisa que acaba favorecendo que grudem uns nos outros durante o preparo.

Além disso, é importante que a água esteja em ebulição forte antes de adicionar o macarrão, pois colocar a massa em água morna prejudica sua textura.

Outro erro comum é esquecer o sal no momento de cozinhá-lo, sendo ideal adicionar tempero assim que a água começar a ferver, antes de colocar o macarrão.

E atenção: nada de colocar óleo na água! Pois, ao contrário do que se pensa, isso não evita que a massa grude e ainda pode dificultar a aderência do molho.

Por fim, é importante respeitar o tempo indicado na embalagem e prove a massa um minuto antes de retirá-la, garantindo o ponto desejado.

Assim que estiver pronta, escorra rapidamente e evite passar na água fria, afinal, isso pode retirar o amido natural que ajuda na fixação do molho.

Agora que você conhece o passo a passo para ferver o macarrão corretamente, a próxima refeição promete ser muito mais saborosa.

