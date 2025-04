6 cortes de carne que ficam uma delícia quando preparados na Air Fryer

Eles são muito requisitados no açougue e fazem um sucesso estrondoso na cozinha, quando servidos depois de passar pela fritadeira elétrica

29 de abril de 2025

Na correria do cotidiano, preparar uma carne gostosa na Air Fryer é o que há de mais prático e rápido para se alimentar.

Assim, reunimos algumas dicas de açougueiros que entendem do assunto para te ajudar a consumir uma boa carne na fritadeira elétrica.

1. Ancho

O ancho é um corte que reúne carne macia com uma textura de pura suculência. Assim, ele tem uma camada de gordura entremeada nas fibras da peça que garante maciez e sabor, mesmo fazendo na Air Fryer.

Para preparar, preaqueça a fritadeira à 200°C por 10 minutos e espere assar por completo. Não esqueça de virar a carne na metade do tempo marcado, aos 5 minutos.

2. Picanha

Deliciosa, macia e com boa camada de gordura entremeada nas fibras. Assim, a picanha é o corte adequado para preparo na Air Fryer, pois o gosto fica excelente.

Preaqueça a fritadeira à 200°C por 15 minutos e espere assar por completo. A peça vai ficar com uma crosta gostosa toda macia por dentro.

3. Medalhão de frango com bacon

Simples, rápido e prático, o medalhão de frango com bacon une uma tira de peito de frango com uma rodela em volta de bacon. O pedaço une carne magra com um pouco de gordura assada na medida.

Para fazer, preaqueça a Air Fryer à 200°C por 10 minutos, tempere a gosto e espere assar por completo.

4. Bife de chorizo

O bife de chorizo também é outra indicação para preparar na Air Fryer.

O chorizo é considerado a parte mais gordinha do contrafilé, unindo boa camada de gordura, com bom filete de carne. Assim, ele é macio e saboroso para preparar na fritadeira.

Depois de temperar a gosto, preaqueça a Air Fryer à 200°C por 13 minutos, e espere assar por completo.

5. Fraldinha

A fraldinha é um corte que une maciez, fibras que desmancham e uma boa capinha de gordura para equilibrar o sabor. Assim, ela é conhecida nos churrascos pelo seu sabor marcante e preparo descomplicado.

Depois de temperar a gosto, preaqueça a Air Fryer à 200°C por 15 minutos, e espere assar por completo. Deixe descansar por alguns segundos depois para manter os sucos da carne.

6. Maminha

Outra boa indicação para Air Fryer que une maciez absurda e sabor surpreendente. A maminha é um corte preferido e muito requisitado nos churrascos tradicionais.

Assim, ela é conhecida por sua maciez absurda e sabor que surpreende. A dica é cortar a peça em pedaços médios, temperar bem e assar à 200°C por 18 minutos. Por fim, na metade desse tempo, vá virando os lados para assar uniformemente.

