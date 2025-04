Preso em condomínio de luxo em Goiânia utilizava redes sociais para vender remédios para emagrecer

Produtos eram vendidos sem qualquer autorização da Anvisa ou outros órgãos de controle sanitário

Paulino Henjengo - 29 de abril de 2025

PCGO realiza Operação Caixa de Pandora. (Foto: Divulgação/ PCGO)

Um homem foi preso nesta terça-feira (29) dentro de um condomínio de alto padrão, em Goiânia, após ser acusado de comercializar clandestinamente remédios para emagrecimento. A prisão ocorreu durante a Operação Caixa de Pandora, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PC) por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC).

Segundo a corporação, o investigado utilizava redes sociais para divulgar e vender os produtos, sem qualquer autorização da Anvisa ou de outros órgãos de controle sanitário.

Na residência localizada no condomínio de luxo, os agentes encontraram diversas unidades do medicamento que seriam vendidos ilegalmente, além de aparelhos eletrônicos possivelmente utilizados para operacionalizar as vendas online.

As investigações começaram a partir de uma denúncia anônima, que levantou suspeitas sobre o esquema ilegal. Após diligências preliminares, a PC reuniu indícios da atuação criminosa, o que levou à solicitação de mandados judiciais.

Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três imóveis vinculados ao investigado. Dois deles são residenciais, enquanto o terceiro é um ponto comercial dedicado à venda de equipamentos eletrônicos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. As investigações continuam, com o objetivo de apurar a origem dos remédios e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

