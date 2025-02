Polícia Civil de Campo Limpo investiga acusação que pode se tornar um novo escândalo na cidade

Garotinho de 06 anos acusa o irmão e um amigo dele, ambos com 17 anos, de o estuprarem na ausência da mãe

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2025

Vista aérea de Campo Limpo de Goiás. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Campo Limpo de Goiás)

A Polícia Civil (PC) investiga o caso de uma criança, de apenas 06 anos, moradora de Campo Limpo, que afirma ter sofrido abusos por parte do irmão mais velho, de 17 anos, e de um amigo dele, de mesma idade.

Aberto neste sábado (08), o inquérito tende a ser um desafio para os investigadores. Isso porque os supostos autores negam as acusações e um exame de corpo de delito feito na criança não constatou indícios de conjunção carnal.

O Portal 6 apurou que a mãe do pequeno trabalha das 17h até 02h e não tem outra opção a não ser deixar o menor aos cuidados do irmão adolescente. À Polícia Civil, ela disse que notou que o caçula tem apresentado comportamento atípico e que, ao conversar com ele, ouviu queixas de assaduras e dor no ânus.

Atordoada, ela buscou ajuda às autoridades para saber o que fazer.

Mesmo após o exames médicos não constatarem violência, a Polícia Civil determinou uma investigação mais profunda. O Conselho Tutelar do município também está acompanhando o caso.