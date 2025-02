PF cumpre mandados de busca e apreensão e bloqueio de R$ 28 milhões desviados da Saúde, em Goiás

Além das ordens judiciais, também foi determinado o bloqueio de mais de R$ 28 milhões de contas dos suspeitos

Thiago Alonso - 06 de fevereiro de 2025

Veículo da Polícia Federal (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (06), 11 mandados de busca e apreensão, sendo dez em Goiânia e um em Brasília, contra um grupo suspeito de desviar recursos públicos da área da saúde entre os anos de 2012 a 2018.

A Operação Panaceia – como foi nomeada –, expedida pela 11ª Vara Federal, também contou com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU), que esteve presente no local.

Além das ordens, a Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 28 milhões, valor oriundo dos desvios realizados pelo esquema.

Conforme apurado pela investigação, os crimes seriam encabeçados por uma organização social, que realizava contratos fraudulentos com o Governo do Estado, terceirizando empresas ligadas a políticos e administradores da própria instituição.

Segundo a PF, parte do dinheiro recebido nessas negociações com as empresas acabava retornando aos políticos e aos próprios líderes da organização social.

Com base nessas informações, a investigação, que também conta com o apoio da Receita Federal do Brasil, identificou uma série de crimes, como peculato, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais, devido aos desvios de recursos públicos. Caso haja condenações, as penas somadas podem ultrapassar os 40 anos de prisão.

