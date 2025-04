Grupo de torcedores invade e depreda casa errada em Goiânia

Suspeitos se identificam como membros da torcida organizada “Esquadrão Vilanovense”

Paulino Henjengo - 30 de abril de 2025

Momento da prisão dos supostos invasores. (Foto: Reprodução)

O que era para ser apenas mais uma noite tranquila terminou em pânico para uma moradora de 27 anos, no setor Jardim das Oliveiras, em Goiânia. A residência da jovem foi invadida com extrema violência por um grupo de oito torcedores encapuzados, que a confundiram com o endereço de um suposto rival.

A ação criminosa aconteceu na noite desta segunda-feira (28) e, os suspeitos se identificam como membros da torcida organizada “Esquadrão Vilanovense”. Por engano, eles teriam atacado a casa acreditando que ali residia um integrante da torcida rival “Força Jovem Goiás”.

Eles estavam armados com pedaços de madeira, barras de ferro e pedras. Arrombaram portas, quebraram vidros e destruíram diversos eletrodomésticos da vítima, causando um rastro de destruição e terror. A dona da residência, apesar do trauma, não sofreu ferimentos físicos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, cerca de 20 minutos após o ataque localizou e prendeu os oito torcedores envolvidos, nas proximidades da residência. Duas motocicletas utilizadas para dar apoio à invasão também foram apreendidas.

Todos os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes e devem responder por invasão de domicílio, dano ao patrimônio e associação criminosa.

A Polícia Civil seguirá com a investigação para apurar o caso e identificar possíveis novos envolvidos.

