Ônibus com destino a São Paulo pega fogo na BR-040

Chamas tomara conta de quase todo veículo, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros

Thiago Alonso - 30 de abril de 2025

Incêndio tomou conta do ônibus. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta terça-feira (29), após um incêndio tomar conta de um ônibus na BR-040, trecho entre Cristalina e Luziânia, no Leste goiano. Não há informações de feridos.

Ao chegar no local, a corporação constatou que as chamas provinham da parte traseira do veículo, onde está localizado o motor.

O motorista do veículo, ao ser abordado, informou que estava viajando para São Paulo quando percebeu a fumaça saindo da peça. Ele tentou usar o extintor de incêndio, mas as chamas persistiram.

Apesar dos esforços, o fogo se alastrou rapidamente, destruindo quase todo o ônibus, sendo foi necessário realizar o combate ao incêndio.

Durante a ação, os bombeiros utilizaram aproximadamente 2 mil litros de água, além de uma linha de ataque para extinguir as chamas e evitar a formação de novas faíscas.

Agora, o caso será encaminhado à Polícia Civil (PC), que deverá abrir um inquérito para apurar a causa oficial do incêndio e obter mais informações sobre a ocorrência.

