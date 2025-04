Placa com alerta sobre gato chama atenção de quem visita casa

"Notem que ele claramente não gostou da mensagem", diz a legenda da publicação

Magno Oliver - 30 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @umgatinhozim)

Quando a gente se depara com um animal indefeso e manhoso na rua, o primeiro pensamento de uma pessoa é quase que universal em passar a mão na cabecinha e alimentar o pequeno. Admita, você também sente essa vontade.

Só que muitas vezes é preciso ter atenção e pensar direito antes de alimentar um animalzinho. Foi o que aconteceu com um gatinho que conquistou a internet e bombou nas redes sociais.

Dessa forma, uma placa inusitada, instalada na entrada de uma casa, despertou sorrisos e a curiosidade de quem passava pelo local por conta de um fato inusitado.

Uma placa bombou nas redes sociais recentemente e o caso foi parar no Instagram do @umgatinhozinho, perfil que reúne registros engraçados, criativos e peculiares de diversos lugares.

O pedido tinha direcionamento para que os visitantes não fizessem uma coisa que estava descostumando o bichano: receber comida demais.

Na imagem postada, é possível ver uma placa com o seguinte recado: “Não alimente o gato, se ele miar, não é porque o pote tá vazio que ele tá com fome (isso é um truque). Nauê está gordo já!”.

A mensagem, com combinação entre bom humor e cuidado com o bichano, chamou a atenção dos internautas. Os seguidores rapidamente transformaram o aviso em meme e a publicação circulou vários grupos de WhatsApp.

“Quando ele for comer, diga: ‘Para! Nauê'”, brincou uma seguidora fazendo trocadilhos com o nome do bichano. “Acho que tá faltando o Nauá! Para Nauê, para Nauá!”, brincou outra seguidora nos comentários.

Confira a postagem da placa que viralizou na íntegra:

