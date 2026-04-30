Vereadora de Natal responde turistas de Goiânia que disseram que no Rio Grande do Norte só tem mulheres feias

Parlamentar usou tribuna da Câmara para criticar vídeo em que casal debocha da aparência de mulheres potiguares

Pedro Ribeiro - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A vereadora de Natal, Thabatta Pimenta (PV), reagiu publicamente às falas de turistas de Goiânia que viralizaram nas redes sociais após afirmarem que no Rio Grande do Norte “só tem mulher feia”.

A resposta ocorreu durante sessão na Câmara Municipal da capital potiguar, onde a parlamentar criticou duramente o casal e anunciou a apresentação de uma moção de repúdio contra os envolvidos.

“São dois papangus. Chamando nós todas de feia. Se orientem, porque aqui as mulheres são diferenciadas. Respeitem as mulheres potiguares. Fofa, não tem espelho em casa não?”, disparou.

A polêmica começou após um casal goianiense publicar vídeos durante viagem a Natal fazendo comentários depreciativos sobre a aparência das mulheres locais.

No registro, a turista afirma: “Aqui em Natal a mulherada…”, sendo interrompida pelo marido, que completa: “Só mulher feia”.

Na sequência, ela reforça: “Acostumou com Goiânia, gente. Aqui, não é falando mal, mas a mulherada não é bonita não”.

Além das críticas à aparência das natalenses, o casal também debochou dos artistas locais e da música tocada em estabelecimentos da cidade, comparando negativamente a cultura potiguar à goiana.

Ao comentar o caso, Thabatta afirmou que as declarações foram discriminatórias e ultrapassaram os limites da opinião pessoal.

“Vieram ao nosso estado fazer chacota com os nossos artistas locais e com as nossas mulheres potiguares”, disse.

A gravação provocou forte reação nas redes sociais, com internautas acusando os turistas de preconceito e desrespeito à população potiguar.

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