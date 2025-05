Motorista de aplicativo fica sem acreditar em história contada por passageira: “que geração é essa?”

"Eu fiz uma viagem agora que eu passei tanta raiva, eu estou com raiva até agora do que presenciei", disse o condutor no vídeo

Magno Oliver - 02 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @uberquepresta)

O trabalho como motorista de passageiros é uma atividade que rende grana e boas histórias para contar e se indignar também.

Foi o que aconteceu com o motorista de aplicativo Ricardo Medeiros. Ele viveu uma história inusitada com uma passageira e resolveu trazer para seus seguidores o ocorrido.

O caso bombou tanto que a história foi publicada no Instagram do @uberquepresta. O condutor ficou revoltado com um detalhe que ninguém esperava da viajante.

A história começa com um vídeo publicado pelo motorista de aplicativo falando que transportou uma passageira que teve uma atitude que ele achou um absurdo.

“Eu fiz uma viagem agora com uma senhora de idade que tem os seus 70 e poucos anos. Ela estava indo para a casa do filho, que é casado, tem 2 filhos e ela estava levando a comida da semana”, diz o condutor no início da gravação.

“Ela fez a comida ontem para a semana inteira e estava levando para ele, porque ele só gosta da comida da mamãe dele”, continuou. Em seguida, ele explicou que a esposa do filho da senhorinha alegava que não sabia cozinhar.

Ricardo explica que só quem trabalha em casa é o filho, e que a esposa é dona de casa. Ele comenta que deu raiva de ver uma senhora fazer comida, pegar Uber em dia chuvoso e ter que levar para a família que não sabe preparar a própria refeição.

Por fim, ao final do vídeo, ele se mostra furioso com a história e pergunta aos internautas o que eles acham. Ele ainda se questiona: “que geração é essa, meu irmão. Que geração é essa?”.

“Todo dia saem de casa bem cedinho um otário e um esperto”, brincou um seguidor nos comentários da publicação do vídeo.

Confira o vídeo completo do caso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Medeiros (@uberquepresta)

