Onde assistir Cruzeiro x Flamengo pelo Brasileirão neste domingo (04)

Equipes vêm embaladas após sequência de duas vitórias

Augusto Araújo - 02 de maio de 2025

Saiba onde assistir Cruzeiro x Flamengo pelo Brasileirão, neste domingo (04). (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma grande partida. Essa é a expectativa dos torcedores de Cruzeiro e Flamengo, clubes que se enfrentam neste domingo (04), pela 7ª rodada do Brasileirão.

A bola vai rolar a partir das 18h30 no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (BH). Wilton Pereira Sampaio (FIFA) vai comandar a equipe de arbitragem do confronto.

O Cabuloso vem embalado após duas vitórias consecutivas. A primeira foi contra o Vasco, no último domingo (27), por 1 a 0. Christian marcou o gol do triunfo.

Com isso, a equipe subiu para a 4ª posição, com 10 pontos em seis jogos. Enquanto isso, o Vasco estacionou o navio na 11ª colocação, com sete pontos.

Já a partida mais recente foi nesta quinta-feira (1º), diante do Vila Nova, pela Copa do Brasil. A Raposa ganhou por 2 a 0, com dois gols de Kaio Jorge, ainda no primeiro tempo.

Dessa forma, o time pode perder por até um gol de diferença que ainda avançará para a próxima fase da competição. Caso perca por dois gols, a disputa vai para os pênaltis.

Mengão dominante

O Flamengo também vem embalado após duas vitórias nos jogos mais recentes. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro goleou o Corinthians no último domingo (27), por 4 a 0.

Com isso, os cariocas subiram para a liderança da Série A, com 14 pontos em seis jogos. Vale destacar também que o clube é o único que permanece invicto na competição.

Já pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (1º), o Flamengo foi até João Pessoa (PB) para enfrentar o Botafogo-PB.

No entanto, só saiu com a vitória após um gol de Joshua, atleta de apenas 17 anos vindo das categorias de base do Flamengo, aos 39 do segundo tempo.

Assim, o Mengão pode empatar no Rio de Janeiro (RJ) que ainda avançará de fase. Mas se perder por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis.

A Record fará a exibição do confronto pela TV aberta, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view. Além disso, a Cazé TV exibirá a partida pelo YouTube.

