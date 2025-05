“Vendedora hora nenhuma falou que ela era pobre”, diz dona de loja após desabafo de cliente

Conteúdo gerou amplos comentários nas redes sociais. Proprietária se manifestou

Paulino Henjengo - 04 de maio de 2025

Situação foi contada pelas redes sociais (Foto: Captura/Instagram)

A matéria publicada pelo Portal 6 no último sábado (03), sobre uma mulher, de 37 anos, que acionou a Polícia Militar (PM) após ter sido supostamente chamada de “pobre” dentro de uma loja de roupas da Vila Jaiara, em Anápolis, gerou ampla repercussão nas redes sociais.

Logo após a publicação no Instagram, a própria dona da loja utilizou o perfil comercial da Deborah Carvalho Style para expor a própria versão, sendo a primeira pessoa a comentar na postagem. O posicionamento foi direto ao negar as acusações e atribuindo à cliente a intenção de causar problemas.

“A história sempre tem dois lados. Essa é a versão da cliente. Sempre que fazemos promoção, deixamos claro sobre as políticas de troca. Tem cliente que já chega na loja querendo causar problema e se acha no direito. Comprou várias peças na promoção e ficou contrariada por não aceitarmos a troca. Ela foi avisada no caixa que não haveria troca e estava ciente disso”, escreveu.

Ainda segundo a comerciante, “a vendedora, em nenhum momento, falou que ela era pobre”. E concluiu: “Ela estava querendo causar problemas desde a hora que fez as compras. Essa é a versão dela”.

Vale ressaltar que o Portal 6 entrou em contato no sábado (03) e neste domingo (04), no número de telefone disponível no perfil dela, mas não obteve retorno.

Entenda o caso

A cliente Daiane Sales relatou que comprou R$ 455 em roupas na loja, mas não teve a possibilidade de experimentar as peças no momento da compra. Já em casa, percebeu que as numerações não lhe serviam e retornou ao estabelecimento para solicitar a troca. Foi nesse momento que, segundo ela, recebeu a negativa por parte da equipe.

Daiane afirma que, durante a recusa, uma vendedora teria proferido o xingamento que a motivou a chamar a PM. O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) como injúria e será investigado.

“Eu fui chamada de pobre porque comprei algumas peças em promoção”, disse em vídeo publicado nas redes sociais. “Fui maltratada aqui nessa loja, fui xingada”, acrescentou, garantindo possuir provas do que afirma.

