Lady Gaga embarca no Galeão e deixa Rio de Janeiro

Depois de realizar um show histórico no Rio de Janeiro, com recorde de público, Lady Gaga deixou a Cidade Maravilhosa no início da tarde deste domingo (4). Ela embarcou em um voo no Aeroporto Internacional do Galeão por volta de 12h30. O deslocamento do Copacabana Palace, onde a cantora ficou hospedada, até o aeroporto foi escoltado pelo batalhão de motociclistas da Polícia Militar.

Também no início da tarde, a artista publicou um texto de agradecimento aos fãs em seu perfil no Instagram. Ela disse que nada poderia tê-la preparado para o que sentiu durante o show.

“O orgulho e a alegria absolutos que senti ao cantar para o povo do Brasil. A visão da multidão durante as minhas canções de abertura tirou o meu fôlego. O coração de vocês brilha tanto, a cultura de vocês é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto estou grata por ter compartilhado esse momento histórico com vocês”, escreveu.

De acordo com dados divulgados pela prefeitura do Rio, 2,1 milhões de pessoas assistiram ao show da cantora na praia de Copacabana, neste sábado (3). Em sua publicação, Gaga cita 2,5 milhões e afirma que este foi o maior público alcançado por uma artista feminina na história. O show de Madonna, realizado há um ano no Rio, atraiu 1,6 milhão de fãs.

O maior público de Lady Gaga até então havia sido registrado no Stade de France, em Paris, na França, quanto ela se apresentou para 80 mil pessoas em 2022. A última vez que Lady Gaga se apresentou no Brasil foi em 2012. Em 2017, ela cancelou sua participação no Rock in Rio por questões de saúde.

A cantora norte-americana chegou ao Rio na madrugada de terça-feira (29). Na ocasião, sua equipe pediu que as luzes da área externa do desembarque de aeroporto fossem apagadas para ela entrar no carro sem ser vista. O espaço faz parte de um serviço personalizado.