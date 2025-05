6 técnicas para fazer pães caseiros mais fofinhos (fazendo assim fica melhor que muitos de padaria)

Fazer pães caseiros macios exige mais do que apenas seguir uma receita, sendo necessário dominar algumas técnicas

Ruan Monyel - 05 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas de Pai)

Poucas experiências na cozinha são tão prazerosas quanto preparar pães caseiros fresquinhos, afinal, o aroma que se espalha pela casa e o sabor é inconfundível.

No entanto, muita gente se frustra ao tentar e acabar com um pão pesado, seco ou duro, e isso acontece porque fazer uma massa macia exige mais do que apenas seguir uma receita.

É necessário dominar algumas técnicas fundamentais, que envolvem escolha de ingredientes, manipulação da massa, tempo e até a forma de assar.

1. Use farinha de qualidade

Para fazer bons pães caseiros, a farinha certa é o primeiro passo, sendo assim, dê preferência às farinhas com maior teor de proteína, como a tipo 1 ou as específicas para panificação.

Elas ajudam a formar mais glúten, essencial para que o pão tenha estrutura e cresça com leveza.

2. Capriche na hidratação da massa

Muita gente erra ao adicionar farinha demais, deixando a massa seca e farelenta, e para ter pães caseiros macios uma massa levemente pegajosa é ideal.

Não se assuste se a massa estiver grudando nas mãos, com prática, você aprenderá a lidar com ela sem exagerar na farinha.

3. Faça uma boa sova

Sovar ativa o glúten, deixando a massa elástica e resistente, sendo ideal fazer uma sova de 10 a 15 minutos.

Quanto melhor for o desenvolvimento do glúten, mais pães macios você terá, além de crescer com bolhas de ar bem distribuídas.

4. Respeite o tempo de fermentação

A fermentação lenta é essencial para um bom resultado dos pães caseiros. Deixe a massa descansar até dobrar de volume, sem pular etapas.

Isso garante leveza, melhora o sabor e evita que o pão fique pesado ou com gosto forte de fermento.

5. Use fermento na medida certa

Muita gente pensa que quanto mais fermento, melhor, mas o excesso pode deixar o pão com sabor amargo e prejudicar a textura.

Use a quantidade recomendada e certifique-se de que o ambiente esteja morno o suficiente para a fermentação acontecer naturalmente.

6. Crie vapor no forno

Por fim, durante os primeiros minutos de forno, o vapor é um aliado importante para ter bons pães caseiros.

Coloque uma assadeira com água quente na parte inferior do forno, pois isso ajuda a formar uma casca crocante e evita que o interior resseque, mantendo a maciez do pão.

