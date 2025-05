Tatuador viraliza ao realizar “exposição de arte” para pedir namorada em casamento; assista

Momento foi publicado nas redes sociais e vídeo e conta com milhares de curtidas e comentários

Paulo Roberto Belém - 05 de maio de 2025

Momento foi publicado nas redes sociais (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Um tatuador de Goiânia usou da criatividade, aliada à facilidade de desenhar, para honrar com um dos momentos mais importantes de um casal: o pedido de casamento.

Juntando uma série de telas pintadas por Renato Griffith, ele reuniu a então namorada, Júlia Mendes, e outras pessoas, começando a revelar o que tinha em cada tela. Porém, chegou a dar um “spoilar”, ao dizer que “Deus ama o casamento”.

Todas as pinturas tinham Júlia estampada. A jovem, enquanto as observava, não conseguia esconder a ansiedade do que estaria por vir.

Foi quando o tatuador a convidou para revelar o que teria na última pintura, que representava o pedido.

“Júlia, você aceita se casar comigo?”, representou a tela, com ela olhando para a mensagem, enquanto ele ajoelhado já exibia as alianças de noivado. A jovem demonstrou estar emocionada, tendo aceitado o pedido sem dizer nada, mas balançando a cabeça, respondeu que “sim”.

Em uma publicação conjunta do momento feita no Instagram do, agora noivos, o casal compartilhou o que passaram.

“Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, como a certeza que eu te amo e que viverei sempre ao seu lado”, afirmou Renato na publicação.

Assista o momento:

