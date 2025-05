Conheça a carne ideal para cortar em tiras e fazer com cebola (fica perfeita)

Corte certo, preparo rápido e sabor garantido: essa escolha não tem erro

Isabella Valverde - 06 de maio de 2025

Receita reúne elogios. (Foto: Reprodução)

A carne acebolada é um clássico da culinária caseira brasileira. Presente nas mesas de famílias de norte a sul do país, esse prato é sinônimo de praticidade, sabor e conforto.

Afinal, poucos aromas são tão marcantes e irresistíveis quanto o da cebola dourando na frigideira junto com tiras de carne bem temperadas.

Mas o segredo para uma carne acebolada de respeito começa antes do tempero: está na escolha do corte certo.

E muita gente erra aqui, usando carnes muito duras ou com gordura mal distribuída, o que compromete o resultado final.

A melhor carne para fazer esse prato é o contra-filé. Com fibras mais curtas, boa quantidade de gordura entremeada e um sabor acentuado, ele é perfeito para cortes em tiras e preparos rápidos na frigideira.

Quando bem selado, o contra-filé fica suculento por dentro e dourado por fora, criando aquela combinação ideal com o adocicado natural da cebola.

Outra excelente opção é o patinho, uma carne mais magra e acessível, mas que também rende bons resultados quando cortada corretamente.

Ele exige um pouco mais de atenção no tempo de preparo, para não ressecar, mas ainda assim é uma escolha certeira para quem busca sabor e economia.

Para acertar no preparo, uma dica fundamental é cortar a carne no sentido contrário das fibras. Isso ajuda a quebrar a estrutura da carne e deixá-la muito mais macia.

As tiras devem ser finas e proporcionais, garantindo cozimento uniforme e evitando que uma parte fique crua enquanto outra resseca.

Na frigideira, o segredo é começar com o fogo alto para selar bem a carne. Isso ajuda a manter os sucos no interior e evita aquele aspecto cozido e sem graça.

Quando ela estiver douradinha, entra a estrela coadjuvante: a cebola, de preferência cortada em pétalas ou fatias mais grossas.

O ideal é deixar que ela caramelize naturalmente, soltando aquele perfume delicioso e ganhando uma cor dourada que transforma o prato.

Quer dar um toque especial? Adicione um fio de molho shoyu ou um pouquinho de vinagre balsâmico, que ajudam a intensificar o sabor da carne e dar um leve adocicado à cebola.

Finalize com pimenta-do-reino moída na hora e, se quiser, salsinha picada para trazer frescor.

Servida com arroz branco, feijão, farofa ou até mesmo batata frita, a carne acebolada com tiras bem feitas é a prova de que receitas simples podem ser incrivelmente deliciosas quando preparadas com atenção aos detalhes.

E aí, que tal colocar essa dica em prática hoje mesmo e surpreender no almoço ou jantar?