Você está penteando o cabelo da forma errada; veja como evitar danos

A procura por especialistas capilares tem aumentado nos consultórios e trouxemos um deles para explicar mais sobre o assunto

A pergunta é: com que frequência você cuida e penteia seu cabelo? Qual tipo de pente ou escova você prefere usar para pentear o cabelo?

Escova, pente, pente fino, de madeira, são vários os acessórios que as pessoas usam para pentear os fios.

Pentear o cabelo pode parecer uma tarefa bem simples, mas a verdade é que pode causar danos aos fios se fizer de forma errada. Inclusive, especialistas alertam que as pessoas estão indo cada vez mais no consultório por problemas no couro cabeludo.

Muita gente não presta atenção, mas o ato de pentear de maneira errada pode causar fios quebradiços, queda excessiva e até inflamações no couro cabeludo.

A forma como você cuida e lida com a sua saúde capilar também tem grande influência na saúde do corpo.

Os tricologistas reforçam que é importante revisar alguns hábitos antes de escovar ou pentear os fios para evitar danos desnecessários.

Os dermatologistas alertam que o primeiro erro mais comum é pentear o cabelo molhado, pois enquanto está úmido, está mais suscetível à quebra e também a frizz.

Eles reforçam que é bom ter atenção, pois a estrutura do fio ainda está fragilizada pela água quente. O indicado é usar um pente de dentes largos para fazer o procedimento, começando pelas pontas e subindo de forma gradual em direção à raiz.

A explicação é que a tensão nos fios se reduz e evita a quebra da estrutura, além de desembaraçar de forma mais uniforme.

Em entrevista ao G1, a dermatologista Márcia Purceli explica que existem cinco fatores que devemos observar nas escovas de cabelo.

São eles: formato, tamanho, material, cerdas e o espaçamento entre elas.

É preciso procurar atendimento dermatológico para o profissional avaliar seu tipo de cabelo e qual tipo de escova é a mais adequada para ele.

Já no combo, o profissional vai passar os itens de higienização adequados para manter a saúde capilar em dia.

