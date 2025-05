Esse é o melhor lugar da cozinha para armazenar o café

Embora isso pareça besteira, a forma de armazenar o café interfere diretamente no aroma e sabor da bebida

Ruan Monyel - 07 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Martiele Silva)

O aroma do café fresquinho pela manhã é, para muitos brasileiros, sinônimo de aconchego e rotina, mas poucos sabem como armazenar o pó.

Embora isso pareça besteira, a forma como o pó de café é armazenado pode influenciar diretamente no sabor e na qualidade da bebida.

Muitas pessoas cometem erros comuns, como deixar o café na geladeira ou em armários expostos ao calor da cozinha, acreditando que isso o manterá mais preservado.

Mas a verdade pode surpreender: o melhor lugar para armazenar o pó de café não é nenhum desses. Ficou curioso? Leia até o fim e veja.

Esse é o melhor lugar da cozinha para armazenar o café

A maneira certa de conservar o café envolve não só o local, mas também o tipo de recipiente e as condições do ambiente.

A escolha inadequada pode fazer com que o pó perca suas propriedades rapidamente, comprometendo o sabor que todos apreciam.

Muita gente acredita que a geladeira ajuda a conservar os alimentos, mas no caso do café, a umidade presente pode prejudicar a integridade do pó.

Já o armário acima do fogão ou próximo ao micro-ondas, que recebe muito calor, também é uma péssima escolha, pois o calor acelera a perda de sabor.

O ideal é guardar o café em um armário distante de fontes de calor, como forno, fogão e janelas com incidência direta de luz.

O local deve ser fresco, seco e protegido de variações de temperatura, como um armário mais baixo, que é geralmente a melhor opção.

Além de escolher o local certo, é fundamental armazenar o café em potes herméticos, de preferência opacos, para evitar o contato com o ar e com a luz. Isso impede a oxidação e preserva o aroma original do pó.

Seguindo essas dicas, o seu café continuará com o sabor intenso e agradável por muito mais tempo.

