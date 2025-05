Onde encontrar combustíveis mais baratos em Anápolis; veja lista

Denúncias sobre preços abusivos, venda de combustível adulterado ou problemas do tipo devem ser encaminhadas ao Procon

Davi Galvão - 07 de maio de 2025

Imagem ilustrativa de uma bomba em um posto de combustíveis (Foto: José Cruz / Agência Brasil)

Uma nova pesquisa comparativa de preços realizada pelo Procon Anápolis identificou variações significativas no valor dos combustíveis em 18 postos da cidade.

O levantamento ocorreu entre os dias 28 e 29 de abril e incluiu os seguintes produtos: gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel comum e diesel S-10.

Segundo o Procon, a maior diferença de preço foi verificada no etanol, com uma variação de 13,49% entre o valor mais alto, de R$ 4,29, encontrado em quatro postos: Azet, Baixada, Petromaxx e City Posto. O mais baixo, de R$ 3,78, foi registrado nos postos São Paulo e Conquista.

A gasolina comum apresentou oscilação de 8,64%, custando entre R$ 5,79, também nos postos São Paulo e Conquista e R$ 6,29 nos postos Azet e Baixada.

Já a gasolina aditivada variou 11,88%, com preços entre R$ 5,89 no Posto São Paulo e R$ 6,59 no Posto da Baixada.

Entre os tipos de diesel, o comum teve variação de 10,54%, sendo o menor valor R$ 5,69, nos postos WK e Antonelli, e o maior, R$ 6,29, no City Posto.

No caso do diesel S-10, a oscilação foi de 12,30%, com os mesmos postos WK e Antonelli oferecendo o litro a R$ 5,69, enquanto o valor mais alto, R$ 6,39, foi encontrado em cinco estabelecimentos: Nota 10, Rezende II, Anapolino, Oazis e City Posto.

O Procon reforçou que os preços podem variar conforme a forma de pagamento — à vista ou a prazo — e que essa diferença deve ser claramente informada ao consumidor.

Denúncias sobre preços abusivos, venda de combustível adulterado, falta de informações claras ou ausência de nota fiscal podem ser feitas pelo telefone (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura: (62) 98551-6888.

Confira a pesquisa completa clicando aqui.

