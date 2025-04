6 dicas práticas para economizar combustível e tornar o veículo mais eficiente

Muitas pessoas nem imaginam que hábitos simples do dia a dia, podem fazer seu dinheiro render mais e ainda prolongar a vida útil do seu veículo

Pedro Ribeiro - 07 de abril de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o alto preço da gasolina e do álcool, economizar combustível se tornou algo essencial.

Seja para aliviar o peso no bolso ou para cuidar melhor do seu carro, pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença.

1. Escolha combustível de qualidade

Pode parecer óbvio, mas nem sempre é. Abastecer em postos de confiança é o primeiro passo para economizar combustível.

Combustível adulterado ou de má procedência pode comprometer o desempenho do motor e aumentar o consumo.

Por isso, fique de olho nos selos da ANP e evite promoções suspeitas. Às vezes, o barato sai caro.

2. Mantenha os pneus calibrados

Pneus murchos exigem mais esforço do motor para movimentar o carro. Resultado: maior gasto de combustível.

A calibragem correta, além de ajudar a economizar combustível, melhora a segurança e a dirigibilidade.

Consulte o manual do veículo e crie o hábito de calibrar os pneus pelo menos uma vez por semana ou sempre que for abastecer.

3. Verifique o sistema de arrefecimento

O sistema de arrefecimento é responsável por manter a temperatura ideal do motor.

Se houver falhas, o carro pode superaquecer e funcionar de forma ineficiente, o que aumenta o consumo de combustível.

Mantenha o nível do líquido de arrefecimento em dia e verifique se há vazamentos ou sinais de superaquecimento.

4. Confira o óleo e os filtros

Rodar com óleo vencido ou filtros sujos faz o motor trabalhar mais do que o necessário. Isso impacta diretamente no consumo.

Troque o óleo dentro do prazo e não esqueça dos filtros de ar, óleo e combustível.

Essa manutenção simples ajuda a economizar combustível e ainda melhora o desempenho do carro.

5. Use o ar-condicionado de forma eficiente

O ar-condicionado é um grande vilão quando usado de forma exagerada, principalmente em percursos urbanos.

Sempre que possível, abra as janelas em trechos de baixa velocidade. Em rodovias, o ideal é manter as janelas fechadas e usar o ar com moderação.

Esse equilíbrio pode ajudar bastante a economizar combustível.

6. Atenção ao catalisador

O catalisador é uma peça fundamental para o controle de poluentes, mas também influencia no desempenho do carro.

Quando está danificado, o motor consome mais para manter a mesma performance. Fique atento a ruídos metálicos ou perda de potência.

Um catalisador em boas condições contribui para economizar combustível e poluir menos.

