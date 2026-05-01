50 milhões de brasileiros serão beneficiados com ajuda do governo com esse novo benefício

Benefício foi oficializado como política pública e deve ampliar a entrega gratuita de botijões a famílias do CadÚnico

Gustavo de Souza - 01 de maio de 2026

(Foto: Divulgação/Ricardo Botelho/MME)

Um benefício do governo voltado a um item essencial da rotina doméstica deve chegar a milhões de brasileiros nos próximos meses. Trata-se do programa federal Gás do Povo, que prevê a entrega gratuita da recarga do botijão de gás de cozinha de 13 kg para famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa foi oficializada como política pública permanente e tem como público-alvo inscritos do Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro atualizado. Segundo o governo federal, cerca de 50 milhões de pessoas devem ser alcançadas pela medida.

O benefício não será pago em dinheiro. A proposta é permitir que os contemplados retirem a recarga diretamente em revendedoras credenciadas, o que busca garantir que o auxílio seja usado exclusivamente para sua finalidade.

O programa deve atender mais de 15 milhões de casas em todo o país. A previsão do governo é viabilizar até 65 milhões de recargas por ano, ampliando o acesso ao gás de cozinha aos de baixa renda.

A medida também substitui modelos anteriores baseados em transferência direta de renda. Com a entrega do produto, o governo afirma que pretende aumentar a efetividade da política e reduzir o impacto do preço do botijão no orçamento das famílias.

Além do alívio financeiro, o Gás do Povo mira em um problema conhecido como pobreza energética. Em muitos lares, a falta de acesso regular ao insumo leva ao uso de lenha, carvão e outros combustíveis improvisados, que podem trazer riscos à saúde e à segurança.

Outro ponto destacado pelo governo é o impacto social entre mulheres. Dados da fase de expansão indicam que a maior parte das famílias atendidas é chefiada por responsáveis do gênero feminino.

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