Homem desaparece e é achado morto em fazenda de Goiatuba
Caso foi registrado como homicídio. No entanto, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas
Um homem de 45 anos, identificado como Aurélio Campos de Oliveira, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (30), foi encontrado morto nesta sexta-feira (1º), em Goiatuba, no Sul de Goiás.
O caso começou a ser apurado depois que dois homens procuraram a sede do 29º Batalhão da Polícia Militar (BPM) informando que haviam rastreado um veículo de propriedade deles, que estava alugado para a vítima.
Inicialmente, o automóvel foi localizado pela dupla abandonado na última rua do Setor Imperial. No carro, havia possíveis marcas de sangue, o que levantou suspeita sobre o desaparecimento.
Os militares foram então procurados e, com o auxílio do rastreador do veículo, realizou buscas nos pontos indicados pelo sistema.
Durante a diligência, o corpo da vítima foi encontrado em uma fazenda, a aproximadamente 6 km do local onde o carro havia sido localizado.
O caso foi registrado como homicídio. No entanto, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.
O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo, e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!