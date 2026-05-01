Homem desaparece e é achado morto em fazenda de Goiatuba

Caso foi registrado como homicídio. No entanto, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas

Da Redação - 01 de maio de 2026

Polícia foi acionada após carro ser encontrado abandonado. (Foto: Reprodução)

Um homem de 45 anos, identificado como Aurélio Campos de Oliveira, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (30), foi encontrado morto nesta sexta-feira (1º), em Goiatuba, no Sul de Goiás.

O caso começou a ser apurado depois que dois homens procuraram a sede do 29º Batalhão da Polícia Militar (BPM) informando que haviam rastreado um veículo de propriedade deles, que estava alugado para a vítima.

Inicialmente, o automóvel foi localizado pela dupla abandonado na última rua do Setor Imperial. No carro, havia possíveis marcas de sangue, o que levantou suspeita sobre o desaparecimento.

Os militares foram então procurados e, com o auxílio do rastreador do veículo, realizou buscas nos pontos indicados pelo sistema.

Durante a diligência, o corpo da vítima foi encontrado em uma fazenda, a aproximadamente 6 km do local onde o carro havia sido localizado.

O caso foi registrado como homicídio. No entanto, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo, e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

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