Homem desaparece e é achado morto em fazenda de Goiatuba

Caso foi registrado como homicídio. No entanto, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas

Portal 6 Da Redação -
Homem desaparece e é achado morto em fazenda de Goiatuba
Polícia foi acionada após carro ser encontrado abandonado. (Foto: Reprodução)

Um homem de 45 anos, identificado como Aurélio Campos de Oliveira, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (30), foi encontrado morto nesta sexta-feira (1º), em Goiatuba, no Sul de Goiás.

O caso começou a ser apurado depois que dois homens procuraram a sede do 29º Batalhão da Polícia Militar (BPM) informando que haviam rastreado um veículo de propriedade deles, que estava alugado para a vítima.

Inicialmente, o automóvel foi localizado pela dupla abandonado na última rua do Setor Imperial. No carro, havia possíveis marcas de sangue, o que levantou suspeita sobre o desaparecimento.

Leia também

Os militares foram então procurados e, com o auxílio do rastreador do veículo, realizou buscas nos pontos indicados pelo sistema.

Durante a diligência, o corpo da vítima foi encontrado em uma fazenda, a aproximadamente 6 km do local onde o carro havia sido localizado.

O caso foi registrado como homicídio. No entanto, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo, e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Portal 6

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.